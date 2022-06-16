Zeffane Fransız ekibiyle anlaştı

Yeni Malatyaspor ile olan sözleşmesini fesih ederek takımdan ayrılan oyuncular arasında yer alan Cezayirli oyuncu Mehdi Zeffane, Fransa ligi ekiplerinden Clermont Foot ile anlaştı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Geride kalan sezonun devre arasında Yeni Malatyaspor’u ligde bırakmak için teknik direktör Marius Sumudica’nın talebi doğrultusunda Rus ekibi Krylya Sovetov Samara’dan transfer edilen sağ bek Mehdi Zeffane, alacaklarının ödenmemesini gerekçe göstererek lig bitimini beklemeden takımdan ayrılmıştı. Malatya ekibiyle 1 yılı opsiyonlu şekilde sezon sonuna kadar anlaşan ancak işler yolunda gitmeyince sarı kırmızılı kulüpteki serüveni kısa süren Mehdi Zeffane, Fransa ligi ekiplerinden Clermont Foot’a transfer oldu. 30 yaşındaki sağ bek yeni takımıyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Süper Lig’in ikinci yarısında Yeni Malatyaspor formasıyla 9 maça çıkan Mehdi Zeffane bu karşılaşmalarda toplam 810 dakika süre aldı.