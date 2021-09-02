Zamma Dayanamayan Müteahhit Kaçtı mı?

ŞÜKRAN MALKOÇ

Yeşilyurt Belediye Meclis toplantısına CHP’li Tabel’in sorusu damga vurdu. Tabel Yeşilyurt Belediyesi yeni hizmet binası inşaat çalışmalarının neden durduğunu sordu. Tabel’in sorusuna Başkan Çınar cevap verdi.

Yeşilyurt Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Başkanlığında gerçekleşti. Gündem maddelerinin bazıları görüşülüp karara bağlanırken bazıları da ilgili komisyonlara havale edildi. Toplantıda Başkanı Çınar’a soru önergesi yönelten CHP Meclis Üyesi Günnur Tabel, “Başkanım belediye hizmet binası 1-2 aydan beridir inşaatına devam edilmiyor. ‘Kalıpları da müteahhit alıp götürmüş’ diyorlar, bunun gerekçesi nedir? Fiyat arışları mı yoksa ekonomik kriz mi?” dedi.

Sorulan soruya yanıt veren Belediye Başkanı Mehmet Çınar,“Ciddi anlamda bu yıl inşaat malzemelerinde çok büyük bir fiyat artışı söz konusuydu. Bu kapsamda biz, belediye hizmet binamızın ihalesini pandemi sürecinin ilk döneminde yaptığımız için uygun fiyata ihale etmiştik. İhale mevzuatına müteahhittin göre yüzde 80’ni tamamlama yetkisi var. Bu kapsamda yüzde 80’i tamamlandı. Geri kalan yüzde 20’si ince işin iş ayrı ihale ettiğimiz için işi ikisini bir tamamlayıp ihale sürecini başlatıp, devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

Ardından Günnur Tabel,“Müteahhit yüzde 80’lik işini tamamladı mı?” diyerek başka bir soru daha yöneltti.

Mehmet Çınar ise inşaatın kalan kısmı için başka bir ihale açacaklarını söyleyerek, “Yüzde 80’lik işini toparladı. Geriye kalan yüzde 20’lik işini de ek olarak devam ettireceğiz” dedi.

Öte yandan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonunun Raporu doğrultusunda; İkizce Mahallesi’nde Mori Gediği Tepesinin yanından geçen sokağa Morgedik, Cevatpaşa Mahallesi Limon Caddesi’ndeki bir sokağa Turunç ve Çilesiz Mahallesinde yapımı tamamlanan iki adet parka ise Elmas ve Zümrüt isimlerinin verilmesine yönelik gündem maddesini görüştükten sonra onaylandı.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Turgut Özal Spor Kompleksi içerisindeki basketbol sahasına isim verilmesine yönelik gündem maddesini Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonuna havale eden Yeşilyurt Belediye Meclisi, Yeşilyurt’un Göktarla Mahallesi’nde yapılacak kadastro çalışmaları için belirlenen beş kişiden oluşan bilirkişi heyeti listesini onaylarken, Malatya Yeşil Gıda Seracılık Tarım Hayvancılık İthalat Ltd. Şirketinin bilabedelle Yeşilyurt Belediyesine hibe edilmesine yönelik Yeşilyurt Belediyesi AR-GE Müdürlüğününteklifini kabul etti.