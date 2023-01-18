“Zaman zaman bazı sıkıntılar yaşadık”

MİMDER Başkanı Mehmet Bülbüloğlu ile Yönetim Kurulu üyeleriniz ziyaret eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Yaşanan pandemi ve küresel ekonomik kriz müteahhitlerin iş yapma noktasında önünü görememesine neden oldu. İnşaat maliyetlerindeki artışın hızında bazı eksiklikler olunca ister istemez sıkıntı yaşadılar. Bu süreç içerisinde belediyeye hizmetlerini sunan ilgili müteahhit firmalarla zaman zaman bazı sıkıntılar yaşadık” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği’ni (MİMDER) ziyaret etti. MİMDER Başkanı Mehmet Bülbüloğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelen Gürkan, inşaat sektöründe yaşanan gelişmeler hakkında istişarelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı derneklerinde ağırlamaktan onur duyduğunu ifade eden Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, son zamanlarda ‘Yeni Evim’ kampanyasıyla birlikte zor zamanlardan geçen sektörlerinin şimdilerde rahat bir nefes almaya başladığını belitti.

“BAŞKANIMIZLA İSTİŞARE ETTİK”

Verilen desteklerden dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür eden Bülbüloğlu, “Konuyla alakalalı yerelde yaşadığımız sorunları Başkanımızla istişare ettik. Bu zamana kadar Başkanımız hem derneğimize hem de sektörümüze gereken ilgiyi ve alakayı göstermiştir. Bizlere verdiği desteklerden dolayı hem Başkanımıza hem de ekibine sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

İnşaat sektöründe yaşanan gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Gürkan ise, “Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Mehmet Bülbüloğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin bizleri sıcak karşılamalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Derneği ziyaret etmemizin amacı derneğin ve yönetim kurulu üyelerimizin müteahhit hizmetlerini icra ederken, önlerine çıkan sorun ve problemleri dinlemek, yerinde incelemek, kendi uhdemizde olan varsa sorunların imkanlarımız doğrultusunda önünü açmak için buradayız” diye konuştu.

“MÜTEAHHİTLERİN İŞİNİ İCRA EDEBİLMESİ İÇİN GAYRET GÖSTERDİK”

“Bizler, yerel yönetimler olarak müteahhitlerimizin güçlü olmasından yanayız” diyen Gürkan, şunları ifade etti:

“Yaşanan pandemi ve küresel ekonomik kriz müteahhitlerin iş yapma noktasında önünü görememesine neden oldu. İnşaat maliyetlerindeki artışın hızında bazı eksiklikler olunca ister istemez sıkıntı yaşadılar. Bu süreç içerisinde belediyeye hizmetlerini sunan ilgili müteahhit firmalarla zaman zaman bazı sıkıntılar yaşadık. Tabii özel iş yapan müteahhitlerin de kendilerine göre sorun ve problemleri çıktı. Bu süreçte Malatya’mızı şu şekilde değerlendirmek istedik. Yatırımların inkıta uğramaması ve sürdürülmesi noktasında Malatya’da gerek betoncuların gerek inşaat malzemeleri satanların gerekse de müteahhitlerin işini icra edebilmesi için gayret gösterdik. Sizlerin de müşahede ettiği gibi Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu dönemde yapılan yatırımlar, Malatya tarihinin toplam yatırımından çok daha fazla olduğudur. Bu durumda ilgili müellif firmaların dinamizmini beraberinde getirdi. Geçtiğimiz günlerde betoncular bizleri ziyaret ettiklerinde hiçbir dönemde bu kadar yoğun çalışmadıklarını ifade ettiler. Gerek idaremizin yaptığı okul ve genel yatırımlar olsun gerek yerelde belediyelerin ve belediyemizin yapmış olduğu yatırımlar olsun bir hareketliktik söz konusuydu. Tabii fiyat istikrarı noktasındaki yaşanan sıkıntılar bazı müteahhit firmalarımıza sıkıntıya düşürdü. Yerel anlamda bu sıkıntıların önünü nasıl açarız, bu problemlere çözüm bulma noktasında neler yapabiliriz, bunun gayreti içerisinde olacağız.” (Bülten)