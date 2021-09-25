Zaman kalmadı!

Dünyanın dört bir yanında iklim grevi için tüm aktivistler gençler, çevreciler küresel ısınmaya dikkat çekmek için greve gidiyor. İklim kaynaklı felaketlerden nasibini fazlasıyla alan Türkiye, bir taraftan yanarken diğer taraftan da aşırı yağışların, sellerin kıskacında kalıyor.

Kıyı bölgelerde bu felaketler yaşanırken iç bölgelerde ise ciddi bir kuraklık söz konusu.

Kuraklıktan en çok etkilenen illerden biri de Malatya.

Bu yıl 8. İklim Grevi Kadıköy’de yapılıyormuş. Haberlerden takip ettiğim kadarıyla dünyanın her yerinde insanoğlunun doğanın dengesini hunharca bozduğuna, çevreyi tahrip ettiğine yer veriliyor.

Acil durum ilan edilmesi gerektiğini söyleyen çevreci aktivistler aksi halde dünyanın yok oluşa doğru yol aldığını söylüyorlar.

Aslında haksız da sayılmazlar. Her şeyin olduğu insanoğlu dünyanın da dengesini bozdu.

Yapılması gereken şey aslında çok da zor değil. Hepimizin sorumluluk alıp, üstümüze düşen bireysel gereklilikleri yerine getirmemiz lazım.

Neler mi yapabiliriz?

Küçük görünse de doğada oldukça olumsuz etkiye sahip olan tek kullanımlık maddeleri hayatımızdan çıkartabiliriz!

Seyahatlerimizde, masmavi gökyüzünü bembeyaz bulutları zehir dumanına boğan uçaklar yerine daha az zararlı olan kara ve demir yolu ulaşımını tercih edebiliriz.

İnternet yaptığım kısa bir araştırmada neler yapabileceğimizi biraz daha da detaylandırdım. Hep beraber bakalım, başka neler yapabilir mişiz?

-Daha az kırmızı et, süt, peynir ve tereyağı satın alıp daha çok yerli üretim gıdalar tüketin, gıda atıklarını azaltın

-Seyahat yöntemlerinizi değiştirin. Elektrikle çalışan otomobiller kullanın ama kısa mesafeyse yürüyün veya bisiklete binin. Uçaklar yerine trenleri, otobüsleri kullanın

-İş için seyahat etmek yerine, video konferansla iletişim sağlayın

-Yıkanan çamaşırları kurutma makinesine atmayın, çamaşır ipinde kurutun

-Evlerinize yalıtım sistemi kurun

-Her tüketim ürününde düşük karbon talebinde bulunun