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Zafer Spor Kulübü madalyaları topladı

Zafer Spor Kulübü madalyaları topladı
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Zafer Spor Kulübü madalyaları topladı

Gençlik haftası etkinlikleri kapsamında 14-17 Mayıs tarihlerinde İllerarası Gençler Boks Şampiyonası Malatya’da düzenlendi. Turnuvada Zafer Spor Kulübü adına yarışan 8 sporcu madalya kazandı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Malatya’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 14-17 Mayıs tarihleri arasında İllerarası Gençler Boks Şampiyonası düzenlendi. Merkez Spor Salonu’nda yapılan müsabakalarda ringe çıkan Zafer Spor Kulübü sporcuları aldıkları madalyalarla turnuvaya damga vurdu. Müsabakalarda rakiplerini deviren Tolga Bahri Zafer, Zeynep Zafer, Hasan Mintaş, Ramazan Kaymak ve Emre Özbayrak altın madalya kazanırken, Melike Damla Kömürgöz, Mehmet Korkut ve Yusuf Tekin gümüş madalyanın sahibi oldu.

Zafer Spor Kulübü Başkanı ve Antrenörü Ali Zafer, sporcuların gösterdikleri yüksek performanslar ve aldıkları başarılı sonuçlarla gururlandıklarını belirterek madalya kazanan sporcuları tebrik etti. Ali Zafer, madalya kazanan sporcuların başarısında pay sahibi olan kulüp antrenörü Mehmet Yeşilova’ya da teşekkür etti.

 

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