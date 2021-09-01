zafer kupası boks turnuvası tamamlandı

Boks Federasyonunun 2021 faaliyet programında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı Kupası Boks Turnuvası iki gün süren karşılaşmaların ardından düzenlenen ödül töreniyle tamamlandı. Yıldızlar ve Büyükler kategorisinde 30’a yakın erkek ve kadın sporcunun katıldığı turnuvada dereceye giren sporculara madalya verildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı boks turnuvası ilimiz çok amaçlı spor salonunda yapıldı. İki süren müsabakalarda Erkeklerde (48 KG) Mehmet Kerem Aykol, (50 KG) Miraç Kağan Keskin, (52 KG) Enes Işık, (54 KG) Berkant Dağhan, 57 (KG) Recep Kılınç, (60 KG) Cem Gün, (63,5 KG ) Miraç Duru, (67 KG) Yusuf Gülen, (71 KG) Nihat Nal, (75 KG) Salih Taşkıran, (86 KG) Ferdi Uludağ, (92 KG) Orhan Yılmaz, (92 KG) Sezer Oymak birinci oldu. Dereceye giren sporcular Türkiye finallerinde Malatya’yı temsil edecek.

Türkiye Boks Federasyonu Malatya temsilcisi Aziz Bayduz, düzenlenen turnuvayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Boks Federasyonunun 2021 yılı faaliyet raporunda yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı Etkinlikleri kapsamında iki gün süren Yıldızlar ve Büyükler il seçmelerinde 30’a yakın sporcu mücadele etti. Final müsabakalarının ardından dereceye giren sporculara madalyalarını taktim ettik. Gençlik ve spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ve Spor Şube Müdürü Orhan Altay’a boks camiası adına bize desteklerinden ötürü şükranlarımı sunuyorum. Boks İl Temsilciliği görevine yaklaşık 6 ay önce getirildim. İnşallah Malatya’da önümüzdeki süreçte birçok etkinlik programı düzenleyeceğiz. 3 Eylül’de Elazığ’da yapılacak olan Genç Erkekler ve Bayanlar Türkiye Şampiyonasına ilimizden 22 sporcu katılacak. İnşallah oradan altın madalyalarla döneceğiz” sözlerine yer verdi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ