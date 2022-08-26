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Anasayfa / Gündem / Zafer Bayramı Boks Turnuvası tamamlandı

Zafer Bayramı Boks Turnuvası tamamlandı

Zafer Bayramı Boks Turnuvası tamamlandı
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Zafer Bayramı Boks Turnuvası tamamlandı

MURAT İPEKTEN

30 Ağustos Zafer Bayramı Boks Turnuvası tamamlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle, 22-25 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan ve 60 sporcunun katılımıyla gerçekleşen, 30 Ağustos Zafer Bayramı Boks Turnuvası, Malatya Çok Amaçlı Spor Salonu Boks Salonunda yapılan final müsabakalarının ardından tamamlandı. Müsabakalarda dereceye giren sporcuların ödüllerini İl Müdürümüz Ebu Bekir Kayhan verdi. Turnuvaya katılan sporculara teşekkür eden Ebu Bekir Kayhan, derece alan sporcuları tebrik ederek başarılar diledi.

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