Z kuşağı ne düşünüyor?

Yaklaşan seçim maratonunun hiç kuşkusuz en çok merak edilen yanı Z kuşağının seçime etkisi olacak. Teknoloji çağında bu kadar özgürlüğüne düşkün ve rahat hareket etmeyi seven gençlerimiz siyasetten soğumuş olsa da kullanacakları oy ile büyük bir potansiyel.

Kimi iktidar yanlısı kimi muhalefet kimi ise siyasetten bir haber olsa da ortak kaygıları hiç kuşkusuz devletimizin geleceği.

Sosyal medyada gördüklerimiz bizi yanıltabilir. 2023 tamamen bir değişim olacak diyen gençlerin yanı sıra biz bu gidişattan memnunuz diyenlerde var.

Aslında iktidarın aldığı kararları seçimin bir parçası olarak gören kesimde var. Dün açıklanan karar ile Bir Milyon 392 Bin 629 öğrencinin KYK borçları silindi. Bu güzel habere ne yorumlar yapıldı bir görseniz…

Tabi bir yandan da ödediği parayı geri isteyen öğrencileri de düşünmek gerekiyor. Zaten yorumlardaki isyanlarda hep bu konu üzerine… “Neden ben ödedim?” “Silineceğini bilseydim ödemezdim” gibi yorumlar yapıldı.

İşin en ilginç tarafı ise tamda burada başlıyor… Bu güzel haberin ardından “Seçim yaklaştı ya o yüzden bunlar” diyen gençler sosyal medyada çoğalmaya başladı.

Herkesin merakla ve heyecanla beklediği 2023 seçimlerine az kaldı. Bakalım ülkemiz nasıl bir maratona girecek.