yüzme havuzu i̇nşaatı yaptırılacak

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Yüzme havuzu inşaatı yaptırılacak.
Doğanşehir Belediyesi yüzme havuzu inşaatı yaptıracağını duyurdu.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.” ifadelerine yer verildi.
İhalenin teklif açma tarihi 27 Eylül olarak belirtildi.
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