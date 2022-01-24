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Anasayfa / Asayiş / Yüzlerce vatandaş terminalde kaldı

Yüzlerce vatandaş terminalde kaldı

yüzlerce vatandaş terminalde kaldı
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İstanbul’da kar yağışı sebebiyle girişlerin araç trafiğine kapatılmasıyla yüzlerce vatandaş Bursa terminalinde kaldı. Sabah 08.00’e kadar beklemek zorunda kalacak vatandaşlardan kimi koltuklarda uyuklaya kaldı.

Yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle, yetkililer tarafından İstanbul’a girişlerin kapatılmasıyla şehirlerarası otobüs terminalleri yüzlerce insanla doldu. İzmir, Manisa, Balıkesir ve çeşitli illerden Bursa’ya gelip İstanbul’a hareket etmek isteyen otobüsler, açıklanan kararla terminalde kaldı. Emniyet güçlerinin kontrolüyle terminalden çıkışlarına izin verilen otobüsler, İstanbul’a hareket edemedi. İstanbul’a gitmek isteyen otobüslere, emniyet ekipleri izin vermedi. Yolcularıyla sabah 08.00’e kadar terminalde beklemek zorunda kalan firmalar, soğuk hava sebebiyle otobüslerinin kontağını da kapatamadı.

İzmir’den İstanbul’a gitmek için yola çıktıklarını belirten vatandaşlar, “Bursa’ya geldiğimizde yolun kar yağışı sebebiyle meydana gelen kazadan dolayı yolun kapandığı öğrendik. Yoğun kar yağışıyla birlikte bizleri de terminalden salmadılar. Sabaha kadar buradayız. En azından korunaklı bir yerdeyiz. Keşke daha önceden bilgi verilip önlem alınsaydı. Umarım sabah İstanbul’a gidebiliriz” dedi.

Firma yetkilileri yolu açık olan yakın illere gitmek isteyen yolcularını göndererek yardımcı olmaya çalıştı.

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