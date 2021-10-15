Yüzlerce sürücü alkollü trafiğe çıktı

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ülke genelinde yaptığı alkol ve uyuşturucu madde denetimine göre bin 336 kişi alkollüyken direksiyon başına geçti. Özel olarak yapılan denetimlerde 749 sürünün de ehliyet belgesi olmadan trafiğe çıktığı anlaşıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ülke genelinde alkol ve uyuşturucu-uyarıcı madde denetimi yaptı. Alkol ve uyuşturucu-uyarıcı madde kullanımına bağlı meydana gelen trafik kazalarının en aza indirilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla ülke genelinde yapılan özel denetimde 35 bin 364 araç ve sürücü kontrol edildi.

BELGELER GEÇİCİ OLARAK ALINDI

08-09 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde bin 336 sürücünün alkol etkisinde araç kullandığı tespit edildi ve sürücü belgesi geçici olarak geri alındı. 749 sürücünün belgesinin bulunmadığı ve bu sürücülerden 61’inin aynı zamanda alkol etkisinde araç kullandığı tespit edilerek işlem yapıldı. 7 sürücünün ise uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullandığı tespit edilerek idari ve adli işlem başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü sürücülere ve yolculara seyahatleri boyunca can güvenlikleri için alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullanmamaları ve diğer trafik kurallarına uymaları gerektiğini hatırlatarak denetimlerin devam edeceğini duyurdu. (Haber Merkezi)