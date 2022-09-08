“Yüzde 41.65’in hiçbir hükmü yoktur”

ESVET TÜRKOĞLU

Memura zam konusunda hükümetin biraz cimri davrandığını dile getiren Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, “Son dönemlerde yapılan zam oranları aslında ciddi gibi görünüyor ama alım gücü açısından baktığımız zaman da, kesinlikle yüzde 41.65’in hiçbir hükmü yoktur” dedi.

Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, memurun içinde bulunduğu sıkıntıları anlattı. BUSABAH gazetesine konuşan Söylemez, önemli açıklamalarda bulundu.

Zaman zaman ikilem yaşadıklarını dile getiren Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, güçlü memurun güçlü devlet, güçlü devletin ise güçlü memur demek olduğunu söyledi.

“Devlet zayıfladığı zaman memuruna ödeme yapamaz, devlet güçlüyken memuruna bakamadığı zaman da güçlü devlet olamaz” diyen Söylemez, “O yüzden biz, paydan hakkımızı almak istiyoruz. Aksi takdirde olmayan bir şeyden asla devletimizi zor durumda bırakmak istemeyiz. İnşallah devletimiz bu badireleri atlattıktan sonra ki, ben ülkemizin çok da kötü olduğuna inanmıyorum, bu şartlara rağmen inşallah en kısa zamanda toparlanacak. Ama asıl zihin olarak yöneticilerin toparlanıp, memurunu beslemesi gerekiyor. Bu konuda da biraz cimri davrandıkları kanaatindeyim. Son dönemlerde yapılan zam oranları aslında ciddi gibi görünüyor ama alım gücü açısından baktığımız zaman da, kesinlikle yüzde 41.65’in hiçbir hükmü yoktur. Yüzde 80 olarak artan bir malı alırken, yüzde 40’lık bir zammın da hiçbir anlamı olmuyor. Bizim zamla, oranla bir işimiz yok. Zam açısından aslolan zam yapılmasın, ücretimizde arttırılmasın” ifadelerini kullandı.

“MEMUR GEÇİNEMİYOR”

Hiçbir memurun 15 bin lira maaş almadığını söyleyen Söylemez, “Asgari ücretli de geçinemiyor, memurda geçinemiyor ama bizim insanımız gerçekten bazı yönlerini açığa vermiyor. Yemiyor, içmiyor, öğün sayısını indiriyor, çocuğundan esirgiyor, boğazından esirgiyor dışarıya kendini belli etmiyor. Kesinlikle ve kesinlikle 15 bin maaş alan bir memur yok. Ne 10 bin TL’ye bir memurun ne de asgari ücretlinin geçinme durumu söz konusu değil. ‘Evdeki hesap çarşıya uymaz’ diye bir söz vardır. Aslında bu söz şunun içim söylenmiştir: Evdeki hesaba göre bizim çok şey arttırmamız gerekiyor’ sözü için söylenmiş sözdür. Yani ben evdeki maaşımı, gelirimi hesap ettiğimde rahatlıkla bütün ihtiyaçlarımı gideriyorum, kenara da yüzde 25’ini koyuyorum sonrasında o yüzde 25’lik kısmı ayıramıyor ve evdeki hesap çarşıya uymuyor. Şimdi durum tam tersi oldu. Evdeki hesap bırak çarşıya, yan sokağa bile uymuyor. Ben bu insanlar nasıl geçiniyor, idare ediyorlar şaşırıyorum” şeklinde konuştu.

“BU YARDIM DEVAM ETMELİ”

Memur emeklileriyle ilgili de konuşan Söylemez, “Memur emeklisiyle, memurun maaş oranları aynı gidiyor. Refah dönemi yaşıyorsak memur emeklisi de ona yakın yaşıyordur. Memur sıkıntılı bir döneme girdiğinde memur emeklisi de aynı sıkıntıyı yaşıyor. Emeklinin şöyle bir sıkıntısı daha var. Bu önemli bir katkı olur. Memur emekli olduğu zaman Devletimiz aile yardımını kesiyor. Biz bunu yıllardır söylüyoruz, ailesiyle yaşayan bir emekli memurken nasıl aile yardımı almışsa, emekli olduğu zamanda bu yardım devam etmeli. Bir emekli için verilecek olan yardımın önemli bir kıymeti vardır. En azından bu konuda memur emeklilerinin desteklenmesi gerekir. Memur vefat ettiği zaman, maaşı 10 bin liraysa, bu maaşı eşine bağlanıyor ve belirli bir meblağ kesiliyor. Bunun olduğu gibi devam etmesi gerekiyor. Bu kesinti doğru değil, bir an önce buna son verilmeli” dedi.

“KIRTASİYE MALZEMELERİNDE DE BİR ARTIŞ SÖZ KONUSU”

Kırtasiye fiyatlarını da değerlendiren Söylemez, şunları kaydetti:

“Fiyat artışları genel olarak bakıldığında sadece kırtasiye için değil, gıda için de geçerli. Biz bundan birkaç yıl önce markete giden insanlar 3 ihtiyacı için giderken, etiketlere bakmadan 5 ihtiyacını alır gelirdi. Ama şimdi defalarca etiketlere baktığını, küçücük bir poşetle ne kadar faturayla çıktığını hepimiz biliyoruz. Hakikaten vatandaşın ve memurun beli bükülmüş durumda. Kırtasiye malzemelerinde de bir artış söz konusu. Hakikaten şu anda bir velinin gönül rahatlığıyla fiyata bakmadan ‘Şunu da alayım’ diyerek, bir poşet malzemeyle çıkma ihtimali yok. Aslında bu durum esnaf için de kritik bir durum. Dolayısıyla şu aşamada beli bükülmüş, tasarrufa gitmek zorunda kalan insanlar söz konusu. Bu yüzden tasarruf adı altında hakikaten lazım olmayan, gereksiz olan şeyler de veliye yüklenmememiz gerekir. Sınıf içinde öğrenciyi, mahalle içerisinde veliyi mağdur etmeden, mutlaka devletin veya bizlerin, STK’ların, komşuların bir şekilde sahip çıkması gerekiyor. Aksi halde zaten şu anda bunalıma giren gergin stresli bir toplum var. Pandemi döneminde de yara almış durumdayız ve bizim şimdi kenetlenme günümüz. Eski komşuluk ve akrabalık ilişkileri kalmadı, yeniden özümüze dönmemiz gerekiyor. Bu nokta da elbette devlet görevini yapacak ama sadece devletle olmaz bu. Bizim de bunu desteklememiz lazım.”