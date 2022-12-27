Yüz yüze iletişim semineri ilgi gördü

Malatya Kent Konseyi Gençlik Meclisi organizasyonunda bazı gençlik STK’ların da işbirliği ile “Yüz yüze İletişim Semineri” eğitim programı düzenlendi. Haber spikeri Mehmet Derindağ,“ Öncelikle kendinizi tanıyın, ben kimim? Sorusuna cevap veriniz. Kendinize inanın. İnanın ve azmedin” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen eğitim programına, Malatya Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar, Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ayşegül Babacan, Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, STK Temsilcileri ve üyeleri ile üniversite öğrencileri ve seminer programını sunmak üzere haber spikeri Mehmet Derindağ katıldı.

Bu kapsamda bir konuşma yapan Malatya Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ayşegül Babacan, Malatya Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak gençlerin sosyal, kültürel, eğitsel ve ekonomik anlamda destek olmak aynı zamanda yerel de hizmet eden kurum ve kuruluşlar ile işbirliğini geliştirmek amacıyla çalışmalar yapmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Gençlerin kapasitelerini geliştirmeleri adına seminer programları, konferanslar, etkinlikler yaptıklarını söyleyen Babacan, “Düzenlemiş olduğumuz programda bizleri yalnız bırakmayan STK’larımıza ve siz gençlere çok teşekkür ediyorum. Ayrıca biz gençlerle bir arada olan Mehmet Derindağ’a da çok teşekkür ediyorum” dedi.

“İNANIN VE AZMEDİN”

Mehmet Derindağ, iletişime önce kendimizden başlamamız gerektiğini söyleyerek,“ Öncelikle kendinizi tanıyın, ben kimim? Sorusuna cevap veriniz. Kendinize inanın. İnanın ve azmedin” dedi. Derindağ, özgüvenin çok önemli olduğunu her tutum ve hareketimizde özgüven ile hareket etmemizin çok önemli olduğunu ifade etti.

Beden dilini kullanmanın karşı tarafı etkilemek adına önemli bir araç olduğunu vurgulayan Derindağ, “Yaptığınız konuşmayı beden dili ile desteklerseniz hedefinize daha rahat ulaşırsınız” dedi. Bizlerin yaptığı en büyük hatanın heyecanımıza yenik düşmemiz ile alakalı olduğunu ifade eden Derindağ, “ Heyecan çok önemli ama bunu doğru kullandığımız sürece bize katkısı olacağını unutmamalıyız” dedi.

Olumlu beden dili kullanımına da değinen Derindağ, karşıdaki kişi ile göz teması kurmamız gerektiğini, sıcak bir tebessüm ve ilgili bir ifade ile bakmamız gerektiğini, jestlere dikkat etmemiz gerektiğini söyledi. Sunucu Mehmet Derindağ, yüz yüze iletişim seminer programı içinde; Diksiyon, Hitabet, Beden Dili, Ses Çalışması ve Nefes Çalışması konu başlıklarında eğitim verdi. İnteraktif bir şekilde devam eden seminer programının sonunda katılımcı gençlere katılım belgesi verildi. (Bülten)