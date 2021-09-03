Yüz yüze eğitim 13 Eylül’de

2021-2022 yeni eğitim-öğretim döneminde İnönü Üniversitesi tüm biriyle yüz yüze eğitime 13 Eylül’de başlıyor.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi olarak yüz yüze eğitime 13 Eylül’de başlayacaklarını ifade etti. Prof. Dr. Kızılay, bu yıl yüz yüze eğitimin bir kısmının çevrimiçi (online) olarak gerçekleşeceğini söyledi.

Koronavirüs salgınıyla beraber tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de önemli ölçüde etkilendi. Başta sağlık olmak üzere eğitim, sosyal, ekonomi gibi birçok alanda kısıtlamaya gidildi. Salgının ölümcül seyrine azaltmak adına sık sık yasakları getiren hükümet aşı çalışmalarının hızlanması ve akabinde aşının yaygın şekilde uygulanmasıyla beraber normalleşme sürecini başlattı.

Yaklaşık olarak iki yıla yakın zamandır kapalı olan okullara bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı’nın kararıyla 6 Eylül’de açılacak. Bakanlıktan gelen bu kararla gözler uzun bir süredir yüz yüze eğitime ara veren üniversitelere çevrildi. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 13 Eylül’de İnönü’nün tüm birimleriyle yeni eğitim öğretim dönemine hazır olduğunu söyledi.

Pandemi koşulları altında gerekli tedbirleri alarak 4 bin 500 öğrenciyle yüz yüze eğitime devam eden İnönü Üniversitesi, yeni eğitim-öğretim döneminde ise başta Malatya olmak üzere tüm il dışındaki öğrencilerini bekliyor. Üniversitede hijyen ağırlıklı çalışmaların ağırlıklı olarak sürdürüldüğünü kaydeden Kızılay, “Pandemi şartlarında üniversitemizde yüz yüze eğitim için gerekli kuralları belirleyip ve izleme komisyonu oluşturduk. Bu komisyon şu anda yoğun bir çalışma içerisinde. Hazırlıkları izleyen komisyonumuz yoğun bir çaba sarf ediyor” dedi.

KESİN KAYITLAR 2-3 EYLÜL’DE

Öte yandan üniversitenin web sayfasından 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı online kesit kayıtlarına ilişkin de bir duyuru yayınlandı. Duyuruda Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü ilişkin kesin kayıt tarihleri 02-03 Eylül 2021 tarihi olarak belirtildi. Duyuruda kesin kayıtların online olarak yapılacağına ve ayrıca elden belge teslim edilmeyeceğine yer verildi.

Duyurunun devamında harç ödemeleri içinde şu bilgiler yer aldı:

“Harç yatırması gerekenler Ziraat Bankası ATM’lerini ve İnternet Bankacılığını kullanarak, Eğitim Ödemeleri kısmında yer alan İNÖNÜ HARÇ ve UZAKTAN EĞİTİM alanından öğrenci numaralarını (sistem tarafından verilen) girerek ilgili program için belirtilen harç miktarını yatırmaları gerekmektedir.

DERS KAYITLARI 6-10 EYLÜL’DE

Online kayıt yaptıran öğrenciler 06-10 Eylül 2021 tarihleri arasında Üniversitemiz Öğrenci Otomasyonunu ( https://obs.inonu.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx ) kullanarak ders kayıtlarını yapmaları gerekmektedir.

Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için kullanıcı adı öğrenci numarası, şifre ise T.C. Kimlik numarasının ilk beş rakamıdır.”

<BELGİZAR ABİRİ ŞİMŞEK>