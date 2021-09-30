Yüz Bölgesine En Sık Uygulanan Estetik İşlemler

Yüzümüz insanlara iletişim kurmamızda adeta vitrinimiz gibi. Yüz güzelliğinden memnun bir kişi daha özgüvenli bir iletişim kurma şansına sahip oluyor. Bu yüzden yüz güzelliğine hemen herkes önem veriyor. Bunun bir sonucu olarak estetik bir takım işlemler yaptırıyor. Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Defne Erkara yüz bölgesinde en çok yaptırılan estetik işlemler hakkında bilgi verdi.

Yüz güzelliğinden bahsetmek için yüzdeki organların birbiriyle uyumu çok önemli. Her biri tek tek güzel olduğu gibi aslında birbiriyle uyumuna daha çok dikkat ediyoruz. Bu yüzden herkeste yapılacak işlemler farklı ve kendine özgü. Yüz bölgesinde en çok burun estetiği, kulak estetiği, göz kapağı ameliyatı, yüz germe, yüze yağ enjeksiyonu ameliyatı yapıyoruz. Ayrıca ameliyat dışı estetik işlemlerden botoks, gözaltı ışık dolgusu, yanak dolgusu, çene dolgusu, nasolabial dolgu da sık yapılıyor.

Op. Dr. Defne Erkara sözlerine şöyle devam ediyor;

BURUN ESTETİĞİ

Yüzün tam ortasında yer alması ve yüz şeklini en çok etkileyen organ olması dolayısı ile yüzde en sık yapılan estetik operasyon burun estetiği ameliyatıdır. Burunda büyüklük, eğrilik, sırtta kemer olması gibi şikayetler görülür. Yüz şekline uygun ve doğal bir burun oluşturmak esas amaçtır.

KULAK ESTETİĞİ

Kulakta en sık görülen estetik sıkıntı kepçe kulak problemidir. Kulakları ameliyatla geriye doğru yaslayarak bu sorundan kurtulmak mümkün. Ayrıca kulaktaki cup ear gibi bazı yapısal problemler de yine uygun estetik cerrahi operasyonlarla düzeltilebilir.

GÖZ KAPAĞI AMELİYATI

Göz kapağında en çok gördüğümüz rahatsızlık üst göz kapağının düşük olmasıdır. Çoğunlukla yaş ilerledikçe ortaya çıkar. Kişiye hem yaşlı hem de yorgun bir görüntü verir. Ameliyatında üst göz kapağındaki fazla deriler alınarak gergin bir üst göz kapağı görüntüsü sağlanır. Alt göz kapağında ise genelde torbalanma görülür. Yine bu sorunun düzeltilmesi fazla deri ve torbalanmaya sebep olan yağ paketlerinin alınmasıyla yapılır.

YÜZ GERME

İleri yaşlarda yüz bölgesinde yaşa ve yer çekimine bağlı olarak sarkma ve kırışmalar meydana gelir. Gevşeyen derideki fazlalıkların alınarak yüz derisinin gergin hale getirilmesi yüz germe ameliyatı ile mümkün olur.

YÜZE YAĞ ENJEKSİYONU

Bazen zayıflamaya bazen de yaşın ilerlemesine bağlı olarak deri altı yağ dokusu azalır. Böylece yüz derisi sarkık ve dalgalı görünür. Vücudun başka bölgelerinden alınan yağların yüze transferi ile yüz daha dolgun, yuvarlak ve canlı görünür.

AMELİYAT DIŞI YÜZ BÖLGESİ ESTETİK İŞLEMLER

Yüzde en çok yaptığımız ameliyat dışı estetik işlem botokstur. Kaş arası, alın ve kaz ayaklarındaki kırışma sorunu için oldukça etkilidir. Her 6 ayda bir tekrarı gerekir.

Gözaltındaki morluk ve çukurlar için ilk ve en etkili seçenek gözaltı ışık dolgusudur. Hyaluronik asit etken maddesine sahip ışık dolgusunun her 12-18 ayda bir tekrarı gerekir.

İnce veya biçimsiz dudakların estetik görünüme kavuşması için dudak dolgusu yapılabilir. Dudak dolgusu hem dudağı dolgunlaştırır, hem dudak kontürünü belirginleştirir, hem de dudaktaki şekil bozukluklarının düzeltilmesine yardımcı olur.

Yanak dolgusu ise hem yanağın daha dolgun görünmesini sağlar hem de elmacık kemiklerinde belirginlik sağlar. Çoğunlukla hyaluronik asitli dolgularla bu işlem yapılırken bazen yağ enjeksiyonu da kullanılabilir.

Çene alt çizgisinin belirsizleştiği veya alt çenenin geride olduğu durumlarda hyaluronik asitli dolgularla çene çizgisi belirgin hale getirilebilir. Ayrıca çene ucuna yapılan dolgu çeneyi öne doğru çıkarabilir. Daha ağır durumlarda yağ enjeksiyonu da kullanılabilir.

Nasolabial yani ağız kenarı çizgisi derinleşmişse buraya uygulanacak dolgu veya yağ enjeksiyonu ile bu çizgi hafifletilebilir hatta yok edilebilir.

Yüz bölgesinde 7 estetik işlemden 6 tanesini bunlardır. 7.işlem ise saç ekimidir. Yüzün diğer kısımlarındaki problemler çözüldükten sonra dökülmüş olan saçlı bölge, daha doğrusu saçsız bölge enseden yapılacak saç transferi ile kapatılabilir. Böylece yüz bölgesi estetiği tamamlanmış olur.

Op. Dr. Defne Erkara son olarak şunları ifade etti; ”Sonuç olarak: siz de yüz bölgenizdeki estetik sorunlardan muzdarip iseniz dilediğiniz bir estetik cerrahi uzmanına başvurarak size özel gerekli tedaviler hakkında bilgi alabilir ve dilediğiniz işlemleri yaptırabilirsiniz.”dedi. (Bülten)