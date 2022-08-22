Yusuf Paşa Okyay sezonu oynanacak

Malatya U18 ve U14 Amatör Ligi kurası çekildi. 17-18 Eylül tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak olan sezonda toplam 22 takım yer alacak. Çift devreli oynanacak lige ise geçtiğimiz hafta vefat eden Malatya futbolunun emektarlarından Yusuf Paşa Okyay’ın ismi verildi.

MURAT İPEKTEN

2022 -2023 Futbol sezonu U-8 Ligi ile U14 Ligi fikstürü Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Binasında çekildi. Kura çekimine MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, Genel Sekreter ve Futbol İl Temsilcisi Kahraman Fırat, Başkan yardımcısı Erkan Van, Yeşiltepe Spor Kompleksi Amiri İbrahim Halil Kalkan, Tertip Komitesi Üyesi Sezer İnce, İsmail Meşe ile lige katılacak kulüp yöneticileri ve antrenörleri katıldı.

Kura öncesi bir konuşma yapan MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, U18 Ligi 2022-2023 sezonuna Malatya amatörüne büyük katkıları olan merhum Yusuf Paşa Okyay’ın isminin verileceğini, ligin 22 takım ile 3 grupta çift devreli oynanacağını, grup birincilerinin play off oynayacağını belirtti.

Özdemir, “U14 ligine 13 takımın katılımıyla 2 grupta çift devreli maçlarının oynanacak. Grup birincileri final müsabakası oynanarak ilimizi Türkiye şampiyonasında temsil edecekler. Müsabakalar merkez Yeşiltepe sahalarımızda oynanacak. Liglerin fair play içerisinde geçmesini diliyorum. Alt yapıya verdiği önemden dolayı kulüp yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Lige katılan takımlara başarılar diliyorum” diye konuştu.

Futbol İl Temsilcisi Kahraman Fırat ise liglerin 17-18 Eylül tarihilerinde başlayacağını belirterek ligde mücadele edecek takımlara başarılar diledi.

U18 Ligi’nde yer alacak takımlar şöyle:

A Grubu: Battalgazi Belediyespor, Beydağıspor, Eski Malatyaspor, Anadolu Selçuklu, Kalespor, Doğanşehir Belediyespor, Kaldırımgücü, Alageyikspor

B Grubu: Arapgirspor, Malatya İdmanyurduspor, Sürgüspor, Demirspor, Telekomspor, Hekimhan Girmanaspor, Pütürgespor,

C Grubu: Karakavakspor, Yeşilyurt Belediyespor, Fenerspor, Erkenekspor, Orduzuspor, Hatunsuyuspor, Malatya Şehirspor

U14 Ligi’nde ise yer alan ekipler şöyle:

A Grubu: Kalespor, Adafıspor, Malatya Şehirspor, Doğanşehir Belediyespor, Alageyikspor, Demirspor, Anadolu Selçuklu

B Grubu: Eski Malatyaspor, Fenerspor, Telekomspor, Yeşilyurt Belediyespor, Orduzuspor, Galataspor,