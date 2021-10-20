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Anasayfa / Gündem / Yurtlara sıkı denetim!

Yurtlara sıkı denetim!

Malatya’daki yurtlarda sıkı denetim başladı.

yurtlara sıkı denetim!
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Yurtlara sıkı denetim!

Malatya’daki yurtlarda sıkı denetim başladı.
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda kalan öğrencilerin sağlıklı bir ortamda barınmalarını temin için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler, yurtlarda yatakhaneden yemekhaneye, çamaşırhaneden etüt odalarına kadar tüm odalar tek tek kontrol ediliyor.
Eksikler konusunda ise yöneticiler müfettişer tarafından ikaz edilerek, gerekli yaptırımlar uygulanıyor.

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(İHA)

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