“Yurtdışında Türkiye’yi, Türkiye’de Malatya’yı temsil ediyoruz”

Sözlerine gerçek derinin suni deri ile karşılaştırılamayacak kadar iyi ve kaliteli olduğunu söyleyerek başlayan Saim Sürmeli,“Manda derisinden köpek tasması, at yularları yapıyorum. Suni deri kullanmıyorum. Manda derisi kullanarak yaptığım ürünler kullanışlı ve kaliteli oluyor.” dedi. Yapmış olduğu ürünlerden özellikle köpek tasmalarının Türkiye genelinde 81 il ve yurtdışında bazı ülkelerdeki müşterilere gönderdiğini anlatan Sürmeli, “Ürünlerimizi yurtdışına göndererek Türkiye’yi, farklı illere göndererek de Türkiye’yi temsil etmiş oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

“MANDA DERİSİ 24 AYAR ALTIN GİBİ”

Manda derisiyle suni deri arasındaki farkı anlatmasını istediğimiz Sürmeli,“Manda derisi 24 ayar altın, suni deriyse gümüş gibidir” dedi. Ürünlerinin tanıtım ve satışlarının internet üzerinden de yapıldığını söyleyen Saim Sürmeli, “Alışveriş platformu olan tanınmış sitelerde hesaplarımız var ve satışlarımız yapılmaktadır.” şeklinde konuştu. Müşterilerin ürün tasarımlarından ve kalitesinden memnun olduklarını anlatan Sürmeli şu ifadeleri kullandı: “Köpek tasmaları ve at yularları yanı sıra kadın erkek cüzdanlarımızda manda derisinden üretilmiştir. Manda derisi yaptığımız ürünlerin üretimine en uygun, kullanışlı ve sağlam olduğu için tercih edilmektedir.” ifadelerini kullandı.

“KOLAY YIPRANMAZ”

Manda derisiyle ilgili konuşan Sürmeli, “Manda derisiyle üretimini yaptığımız ürünler kolay kolay yıpranmıyor, kopmuyor bu durumda müşteri memnuniyeti artırıyor. Suni deriyle yapılan ürünlerin ömrü manda derisiyle yapılan ürünlere kıyasla daha kısa ömürlü oluyor.” dedi. Yaptığı ürünlerden bahsederken şu ifadelere yer verdi: “Genelde köpek tasmaları, kedi tasması, at yularlar var. Deriden ürettiğimiz ürünler arasında aksesuar kategorisinde kolyeler, bileklikler bulunmaktadır. Bunların yanı sıra tok dediğimiz dikenli, dikensiz, küçük, büyük, dar, geniş her türlü köpeğim gövdeden ve dönüşten ayarlanabilir taslamalarının her çeşidi var.”

“İTALYA, AMERİKA, ALMANYA, HOLLANDA’YA GÖNDERİYORUZ”

Yurtdışına ürünler gönderdiğinden bahseden Sami Sürmeli, “İtalya, Amerika, Almanya, Hollanda dünyanın her yerine gönderiyoruz. 81 yılda dâhil olmak üzere ürünlerimiz hakkında genelde olumlu geri dönüşlerde alıyoruz.” dedi. Manda derilerinin işlenmiş geldiğini anlatan Sürmeli “Biz ona şey veriyoruz yani hayat veriyoruz diyelim. Örneğin tasmanın üzerine ziller, nazar boncukları takıyoruz, işlemeler yapıyoruz. Bunun yanı sıra tasmalara metal dikenler yerleştiriyoruz köpekler dağa bıraktıkları zaman kurt yada domuz gibi hayvanların saldırına uğramaları halinde bu taslama onları koruyor. Bu yüzden genellikle köpeği olan çobanlar tavsiye ediyoruz. Tasmalara modeller veriyoruz, işlemeleri yapıyoruz. Tasarımlarımızdan biri olan kangal tasmaları hayvanın dönüşü ve gövdesinden bağlanıyor. En çok rağbet gören ürünümüz kangal köpekleri için olan döşten ve boyundan bağlamalı olan tasmalarımızdır.” ifadelerini kullandı. Saim Sürmeli son olarak, başka illerden ve ülkelerden turistlerin geldiğini, müşterilerin memnun olduklarını dile getirerek sözlerini bitirdi.