YÜREĞİN VARSA İSTİFA ET!

Allah aşkına Cihat Arslan neyin peşindesin sen? Geldiğin günden beri her maç öncesi ve sonrası verdiğin demeçleri kendin tekrar izliyor musun?

Geldiğin ilk maç galibiyet ve aynen şu ifadeler; Ringdeyiz mücadeleye devam. Buraya kadar iyi. Sonrası sonuçlar kötü olunca vurmaya, mesajlar vermeye başladın.

Gelirken kafana silah dayayıp ‘gel burada teknik adamlık yap’ diyen olmadı. Giden hocalardan ve tanıdıklarından takımın nasıl yönetildiğini, sıkıntıların neler olduğunu biliyordun.

Sen ne yaptın? Devre arasında yaşanan tekme tokat olayını anlattın. Formayı anlattın. Giden hocaların yetersiz olduğunu anlattın ve finali ise kramponları olanlarla olmayanların maçı diye demeç verdin.

Malatya’yı bu kadar aciz göstermeye hakkınız yok. Takım düştü diye bu kadar vurdum duymaz demeçler senin haddine değil.

Gecen hafta Rize’ye gol atan sezon başından beri idman kaçırmayan özel maç kaçırmayan resmî maçlarda oynayan futbolcumuzun kramponu yok diyorsun. Peki bugüne kadar bu futbolcumuz idmanlara maçlara neyle çıktı onu da açıkla madem?

Yapma bu kadar sana vazife olmayan işlere girmen hoş değil. Suç sende değil seni oraya getirip hesap soramayanlarda. Hesap soramazlar çünkü para vermemişler.

STK’lar memleketin dinamikleri, vekilleri Mehmet Fendoğlu hariç belediye başkanlarının sessiz kalmaları Yeni Malatyaspor’u bu hale getirdi.

Adil Gevrek sen zaten gözümüzde hiçbir zaman iyi bir yönetici olamadın. Başkanlık vasfın yok. Resmî olarak orada otursan da ben seni başkan olarak görmüyorum.

Seni başkan olarak görenler hayrını görsün.

Aynı yıl köklü kulüplerin küme düştüğü bu sezon hatalar kimde diye sorsanız tabi ki yönetimler derim.

Cihat Arslan birazcık yüreğin varsa zaten istifa edersin. Para yok pul yok sözleşmeli futbolcum yok kulübün içi boşaltılmış daha neyi bekliyorsun?

Yoksa son maç hangi demeç vereceğini mi düşünüyorsun?