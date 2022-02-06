yüreği yanık baba evladına seslendi, eylemi bırakmayacağını söyledi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 888. gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 888. gününde de sürüyor. Aileler çocuklarına kavuşmak için kararlı bir şekilde eylemlerini sürdürürken, Van Gürpınar’dan gelen Yusuf Erdinç, İstanbul’da 2015 yılında hukuk fakültesi bölümü öğrencisiyken iddiaya göre kandırılarak dağa götürülen oğlu Mikail Erdinç için evlat nöbetinde eyleme devam ediyor. Evladını alsa da eyleme son vermeyeceğini kaydeden baba Erdinç, oğluna ’teslim ol’ çağrısı yaptı. Erdinç, “Oğlum İstanbul Marmara Üniversitesinde hukuk okuyordu, oğlumu kaçırdılar. HDP kaçırdı, peşine düştüm yetişemedim, PKK’ya teslim etti. PKK da Amerika’ya teslim etti şimdi onlara askerlik yapıyor. Ben buradan oğlumu çağırıyorum, 2015’ten bu yana senin peşindeyim, biz ipucu bulamadık. Seni kim gönderdiyse ismen bana haber olarak gönder bu benim için yeterli. Orası senin yerin değil, senin yerin Türkiye Cumhuriyeti. Bırak gel sana diyorlar ’sen gidince sana işkence ve ceza verirler, öyle bir şey yok 34 çocuğumuz geldi ailelerine verildiler. Senin yerin orası değil senin yerin benim yanımdır, sen gelmeyene kadar bu çadırı terk etmeyeceğim” dedi.