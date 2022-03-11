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Anasayfa / Asayiş / Yunusemre’de güvenlik toplantısı yapıldı

Yunusemre’de güvenlik toplantısı yapıldı

yunusemre’de güvenlik toplantısı yapıldı
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Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay başkanlığında ’Yunusemre İlçesi Güvenlik Toplantısı’ gerçekleştirildi. Toplantıda ilçedeki pazarcı esnafının sorunları ve asayiş konuları ele alındı.

Yunusemre Belediyesi Encümen Salonu’nda Yunusemre İlçesi Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Akyel, İlçe Jandarma Komutanı Bnb. Hakan Gezgin, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Kuzu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Manisa Pazarcılar Odası Başkanı Destan Bulgay, Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürü Cengiz Şişmanlar, Yunusemre Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Mehmet Ata, muhtarlar, kamu kurum ve kuruluşlarından temsilciler katıldı. Toplantıda ilçede asayişin artırılması ve pazarcı esnafının sorunları ele alındı.

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