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Anasayfa / Asayiş / Yunanlıların geri ittiği 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanlıların geri ittiği 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

yunanlıların geri ittiği 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içinde Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına lastik bot ile geri itilen 21 düzensiz göçmeni kurtardı.

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