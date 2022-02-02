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Yunanistan’ın ölüme ittiği ve donarak hayatını kaybeden göçmen sayısı 12’ye yükseldi

yunanistan’ın ölüme ittiği ve donarak hayatını kaybeden göçmen sayısı 12’ye yükseldi
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Yunanistan sınır birlikleri tarafından ayakkabıları çıkarılıp elbiseleri soyularak, Edirne’ye geri itilen ve donarak hayatını kaybeden göçmen sayısı 9’dan 12’ye yükseldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun” dedi.

Edirne’nin İpsala ilçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevki’inde Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden göçmen sayısı artıyor. Sabah saatlerinde 9 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştı bu sayı 12’ye yükseldi. Donma riski altındaki diğer göçmenler de kurtarılarak Keşan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada bölgedeki arama tarama faaliyetlerini devam ettiği bildirildi.

“AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12’si dondu. AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ’ye müşfik. Allah rahmet eylesin” açıklamasında bulundu.

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