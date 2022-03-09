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Yunanistan unsurlarınca geri itilen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

yunanistan unsurlarınca geri itilen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
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İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 17 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 7 Mart saat 23.30 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 17 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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