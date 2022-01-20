DOLAR

13,3733$%-0.47

EURO

15,2064%-0.37

STERLİN

18,3028£%-0.1

GRAM ALTIN

793,24%-0,30

ÇEYREK ALTIN

1.287,00%-0,61

BİTCOİN

581257฿%3.28597

İmsak Vakti a 06:08
Malatya AZ BULUTLU -7°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Yunan unsurları tarafından geri itilen 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunan unsurları tarafından geri itilen 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

yunan unsurları tarafından geri itilen 15 düzensiz göçmen kurtarıldı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 15 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 19 Ocak saat 21.20 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen can salı içerisindeki 15 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Genç kızın ölümüyle ilgili gözaltına alınan iki arkadaşı serbest bırakıldı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.