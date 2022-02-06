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Yunan muhabir Kahire’deki evinde ölü bulundu

yunan muhabir kahire’deki evinde ölü bulundu
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Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) çeşitli haber ajanslarında görev yapan Yunan gazeteci Nikos Katsikas, dün gece Mısır’ın başkenti Kahire’deki evinde ölü bulundu.

Yunan gazeteci Nikos Katsikas, dün gece Mısır’ın başkenti Kahire’deki evinde ölü bulundu. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Mısır Büyükelçisi Omiros Mavrommatis Kıbrıs Haber Ajansı’na (CNA) yaptığı açıklamada, Katsikas’ın ölüm haberini doğruladı.

Geçtiğimiz günlerde kayıp olduğu bildirilen Katsikas’ı aramak üzere evine giden polis muhabirin cansız bedeni ile karşılaştı. Katsikas’ın ölüm nedeni Mısırlı yetkilileri tarafından araştırılıyor.

CNA’nın yanı sıra Kıbrıs devlet yayıncısı CyBC ve Yunanistan’ın başkenti Atina’daki Yunan Devlet Televizyonu ERT’ye muhabirlik yapan Katsikas’ın meslektaşları, ölümüyle ilgili derin üzüntülerini dile getirerek, ailesine taziyelerini ilettiler.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Katsikas hakkında “Vicdanlı bir profesyonel, görev duygusuyla bağlı” ifadelerine yer vererek, Kahire’deki Yunanistan Konsolosluğunun muhabirin ölümüyle ilgili daha fazla bilgiyi ilgili yetkililerle paylaşacaklarını belirtti.

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