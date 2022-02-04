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Anasayfa / Asayiş / Yunan işkencesi: döv, çal, soğukta bırak

Yunan işkencesi: döv, çal, soğukta bırak

yunan işkencesi: döv, çal, soğukta bırak
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Yunan zulmü bitmek bilmiyor. Şiddet gören 14 göçmen Türkiye sınırına itilirken, göçmenlerden yaralı 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Yunanistan tarafından şiddet uygulandıktan sonra Türkiye’ye gönderilen 19 göçmenin hayatını kaybetmesinden sonra Türk Askeri birlikleri ve jandarma ekipleri bölgedeki arama ve tarama faaliyetlerini artırdı. Dün İpsala ilçesinde Yunan zulmünden kurtarılan 35 kişilik göçmen kafilesinden sonra bugünde Meriç Nehri kıyısında 2’si yaralı vaziyette olmak üzere, Yunan zulmüne maruz kalmış 14 göçmen daha bulundu. 14 kişiden yaralı 2 göçmen hastaneye kaldırılırken, diğer 12 kişiye ise giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı.

Bulunan göçmenler, “Yunan sınırlarında yakalandık. 2 gün kamplarında aç bırakıldık. Her türlü işkence yaptılar. Kadınlar ve erkekler fark etmeden işkence yapıyorlar. Elbiselerimiz, telefonlarımız, paralarımız her şeyimi aldılar. Soydular bizi. Bizi geri Türkiye tarafına attılar. Türkiye tarafına geçtiğimizde Türk askeri bize ayakkabı, mont verdi” dediler.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç Merkezine götürülecek.

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