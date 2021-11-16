Yumrutepe’den ‘ŞARKA’ Uyarısı

MUTLU SARIGÜL

Bundan sonra yeni yerlerinde hizmet edeceklerini açıklayan Malatya Fidancılar Kooperatif Başkanı Abuzer Yumrutepe, vatandaşları şarka virüsüne karşı uyardı. Özellikle internet sitelerinden fidan alınmaması yönünde uyarılarda bulunan Yumrutepe, “Şarka virüslü bir fidan Malatya’ya girerse tüm emeklerimiz heba olur” dedi.

Kömür Tevzi yolu üzerinde yer alan fidancılar, dünden itibaren Şehir Mezarlığı yanına yapılan yeni yerlerine taşınmaya başladılar. Yaptığı basın açıklamasıyla bundan sonraki hizmetlerini yeni yerlerinde yapacaklarını dile getiren Malatya Fidancılar Kooperatif Başkanı Abuzer Yumrutepe, şarka virüsüyle alakalı da önemli açıklamalarda bulundu.

“HİÇBİR FİDANCININ SİTE DIŞINDA FAALİYET GÖSTERMESİNE İZİN VERİLMEYECEK”

Bütün fidancıların kayıt altında çalışması gerektiğini kaydeden Yumrutepe, “Bu konuda encümen kararı çıktı. Malatya’nın neresinde olursa olsun hiçbir fidancının site dışında faaliyet göstermesine izin verilmeyecek. Bu konuda Sayın Valimiz ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile görüşmelerimiz oldu. Kesinlikle korsan fidan satıcılarına geçit verilmeyecek. Bu konuda hem Tarım İl Müdürlüğü hem de askeri ve emniyet birimlerimiz ihtiyaç halinde devreye girecek. Fidan üretimi ve satışı yapan herkes kayıt altında çalışmak zorundadır. Çalışmayanlar olursa ya ceza ödeyecekler ya da işi bırakacaklar. Yeni yere 34 dükkân yapıldı. Bir dükkânımız Kooperatifimize ait. Şu anda oradaki dükkânlarımızın tamamı doldu. Malatya’da bulunan tüm fidancı ve peyzajcı arkadaşlar herkes yerini aldı. Yeni ihtiyaç duyulması halinde de yetkililerle görüşür ona göre tedbir alınır, gerekirse Büyükşehir Belediyesi’nden talep ederiz” şeklinde konuştu.

“ÇEVRE İLLERDE ŞARKA VİRÜSÜ VAR”

Şarkla virüsüyle alakalı da konuşan Yumrutepe, “Şarka virüsü Malatya için büyük bir hastalıktır. Eğer bu hastalık Malatya’ya gelirse ilimizde kayısı denilen bir ürün var. Biz bu ürünümüzü kaybederiz. Bu nedenle de buna kooperatif olarak geçit vermeyeceğiz. Şu an Malatya’da şarka virüsü yok ama çevre illerde olduğunu söyleniyor. Mesela Kayseri’de var. Bu nedenle dışarıdan fidan getirmemeye çalışıyoruz. Bu hastalık sert çekirdekli meyvelerde oluyor. Bundan dolayı dışarıdan fidan getirilmemesi için önlemler alıyoruz. Vatandaşlarımızın da internetten fidan almamalarını istiyoruz. Çünkü şarka virüslü bir fidan Malatya’ya girerse tüm emeklerimiz heba olur. Bu nedenle vatandaşlarımızın bu konuda biraz daha duyarlı olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.