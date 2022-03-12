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Anasayfa / Asayiş / Yüksekova’da uyuşturucu ele geçirildi

Yüksekova’da uyuşturucu ele geçirildi

yüksekova’da uyuşturucu ele geçirildi
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerinin yol kontrolünde 2 kilo eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 11 Mart 2022 günü Yüksekova ilçesi Yeni Köprü Jandarma Yol Kontrol Noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada aracın arka lastik içlerine özel olarak zulalanmış vaziyette; 4 paket halinde 2.000 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanmış olup; adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

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