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Anasayfa / Asayiş / Yüksekova’da iki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı

Yüksekova’da iki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı

yüksekova’da iki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı, sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada iki gruptan 3 kişi silahla, 1 kişi ise aldığı taş ve sopa darbeleriyle yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Cadde üzerindeki bazı işyerlerinin camlarının da kırıldığı kavgada polis ekipleri, tarafları ayırmak için TOMA’larla basınçlı su kullandı. Kavga güçlükle sonlandırılırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Kavgaya karışanların bazıları gözaltına alınırken polis, taraflar arasında yeni bir olayın yaşanmaması için çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Kavgayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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