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Anasayfa / Asayiş / Yüksekova’da çıkan yangında ev küle döndü: 4 yaralı

Yüksekova’da çıkan yangında ev küle döndü: 4 yaralı

yüksekova’da çıkan yangında ev küle döndü: 4 yaralı
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde çıkan yangında bir ev küle dönerken, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yüksekova ilçesine bağlı Aksu köyünde Yusuf Akdoğan’a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar Akdoğan ailesinin yardımına koşarken, Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne de haber verdiler. Kısa sürede köye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında ev küle dönerken, dumandan zehirlenen İslam Akdoğan, Muhammet Akdoğan, Halime Akdoğan ve Faike Akdoğan sağlık çalışanlarının ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Dumandan zehirlenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, evsiz kalan Akdoğan ailesi yakınlarının yanına sığındı.

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