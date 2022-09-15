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Anasayfa / Gündem / YÜKSEKÖĞRETİME KAYITLI ÖĞRENCİ SAYISI 8 MİLYONU GEÇTİ

YÜKSEKÖĞRETİME KAYITLI ÖĞRENCİ SAYISI 8 MİLYONU GEÇTİ

YÜKSEKÖĞRETİME KAYITLI ÖĞRENCİ SAYISI 8 MİLYONU GEÇTİ
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YÜKSEKÖĞRETİME KAYITLI ÖĞRENCİ SAYISI 8 MİLYONU GEÇTİ

 

Türkiye’de yüksek öğrenim gören öğrenci sayısı belli olurken, önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora olmak üzere toplam 8 milyon 296 bin 959 öğrenci olduğu kaydedildi.

Yükseöğretim Kurulu (YÖK) verilerinden elde edilen bilgilere göre, önlisans, lisans ve üzeri öğrenci sayılarına yönelik veriler belli oldu. Böylelikle 2021-2022 yılı istatistiklerine göre toplamda 8 milyon 296 bin 959 öğrencinin yüksek öğrenim gördüğü saptandı. 2020 yılında bu rakam 8 milyonun altındayken, artış gösterdiği kaydedildi. En fazla öğrenci sayısı ise 4 milyon 579 bin 47 ile lisans alanında yer alırken, ön lisansda 3 milyon 250 bin 101, yüksek lisansda 358 bin 271, doktorada 109 bin 540 öğrenci olduğu saptandı. Türkiye’de eğitim veren üniversite sayıları ise 129’u devlet, 75’i vakıf ve 4’ü vakıf MYÖ olmak üzere toplam 208 adet olarak kaydedildi. (BÜLTEN)

 

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