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Yüksek kesimlere kar düştü

Yüksek kesimlere kar düştü
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Yüksek kesimlere kar düştü

 

Meteoroloji’nin ‘Sarı kod’ uyarısı yaptığı iller arasında yer alan Malatya’nın kent merkezinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.

 

Mevsimin ilk kar yağışının başladığı yüksek kesimler beyaza bürünürken, kent merkezinde ise yağmur yer yer etkili oluyor. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde biri olan Yeşilyurt’un Üçgöze Mahallesi Suçirik mezrasında da çobanlar, beyaz örtü altında hayvanları zorlu şartlarda otlatmaya devam ediyor.

Mezrada çobanlık yapan Mustafa Çalışkan, “Kış geldi bastırdı, işimiz bu. Mecbur kar da olsa kış da olsa bu hayvanları doyurmak zorundayız. Bu yıl yem maliyetleri yüksek olduğu için bu nedenle kış şartlarına direndiğimiz kadar yaylada olacağız” diye konuştu. (İHA)

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