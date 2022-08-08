Yukarıörükçü’de içme suyuna adım adım

MASKİ Genel Müdürlüğü, içme suyu olmayan tüm kırsal mahallelerde içme suyu temini için sondaj çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında içme suyu sıkıntısı yaşayan Akçadağ ilçesi Yukarıörükçü Mahallesi’nde sondaj çalışması gerçekleştirildi. MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert ve Yukarıörükçü Mahalle Muhtarı Necmettin Korkmaz çalışmaları yerinde incelediler.

Mahalleye yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür eden Yukarıörükçü Mahallesi Muhtarı Necmettin Korkmaz, içme suyu ile ilgili sıkıntılarını MASKİ’ye ilettiklerini söyledi.

“EMEĞİ GEÇEN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Kendileri için büyük çaba harcandığını belirten Korkmaz, “Sağ olsunlar geldiler. Sondaj vurdular ve yaklaşık 11 kilometrelik bir içme suyu hattı yaptılar. Kayısı sezonu olduğu için dışardan yaklaşık 2-3 bin işçi geldi ve suyumuz yetersiz kaldı. Bugün tekrar ikinci bir sondaj çalışması gerçekleştirildi. Bizim için büyük bir çaba harcadılar. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

MASKİ GENEL MÜDÜRÜ MERT: HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

İçme suyu ile alakalı sorun bırakmamak adına MASKİ olarak devamlı sahada olduklarını aktaran MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, kayısıda hasat döneminde bölgenin nüfusunda artış yaşandığını kaydetti.

“SONDAJ NETİCESİNDE SUYU BULDUK”

Yukarıörükçü Mahallesi Yazıevleri mevkiinde daha önceden yaşanan su sıkıntısına çözüm bulmak adına çalışmaların yapıldığını hatırlatan MASKİ Genel Müdürü Mert, “Yaz döneminde su seviyesi düştü. Durum böyle olunca yetmemeye başladı. Aşağıörükçü Mahalle’mizde de aynı sorun yaşanmıştı. Orası için de tekrar bir sondaj çalışması yaptık. Sahada muhtarlarımızla birlikte vatandaşımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Sondaj neticesinde suyu bulduk. Ancak laboratuvarımızda gerekli tahlilleri yaptıktan sonra vatandaşımızın hizmetine sunacağız. İnşallah bundan sonra mahallemizin içme suyu ile ilgili bir problemi kalmayacak. Mahallemize hayırlı olsun” diye konuştu. (Bülten)