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Anasayfa / Asayiş / Yük gemisinin Rus uyruklu mürettebatı denize düşerek kayboldu

Yük gemisinin Rus uyruklu mürettebatı denize düşerek kayboldu

yük gemisinin rus uyruklu mürettebatı denize düşerek kayboldu
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Batı Karadeniz açıklarında Karelis 71 isimli kuru yük gemisinin Rus uyruklu personeli denize düşerek kayboldu.

Bursa’nın Gemlik Limanından Rusya’nın Temryuk Limanına seyir halinde olan Saint Kitss and Nevis bandıralı Karelis 71 isimli kuru yük gemisinde Başçarkçı olarak görevli olan Rus uyruklu mürettebat 10 mil açıkta denize düşerek kayboldu.

Bartın’ın Kurucaşile ilçesi açıklarında meydana gelen olayın ardından Karelis 71 isimli gemi Bartın’ın Amasra limanına demirledi. Sabah saatlerinde başlayan ve havadan helikopter, denizden ise Sahil Güvenlik Botlarıyla devam eden çalışmalara olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildiği öğrenildi.

Olayla ilgili Bartın’ın Amasra limanında demirli olan Karelis 71 isimli gemideki mürettebatın ifadelerine başvurulduğu ve soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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