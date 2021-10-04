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YSK 103 Personel Alacak!

Yüksek Seçim Kurulu Merkez ve Taşra teşkilatına açıktan atama yoluyla 103 personel alınacak.

ysk 103 personel alacak!
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YSK 103 Personel Alacak!

Yüksek Seçim Kurulu Merkez ve Taşra teşkilatına açıktan atama yoluyla 103 personel alınacak.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”Yüksek Seçim Kurulu merkez ve taşra teşkilatına, 30.11.2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 18.02.2018 tarihli ve 30336 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliği kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre (kadrolu) ekli listede sayısı, yeri, sınıfı ve unvanı belirtilen yerlere personel alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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