yozgat’ta kar ulaşımı aksattı, çok sayıda tır ver araç yolda kaldı

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Yozgat’ta etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerden ulaşımda da aksamalara neden oldu. Yozgat-Ankara, Yozgat-Sivas ve Yozgat-Çorum karayolunda çok sayıda tır ve hususi otomobil yolda kaldı.
Yozgat-Çorum karayolunda tırın yolda makas atması sonucu yol trafiğe kapandı. Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri özellikle ağır tonajlı araçların geçişine izin vermedi. 2 saat süren çalışmanın ardından kapanan yol yeniden trafiğe açıldı. Karayolları ekipleri de kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 20 cm ulaştı.
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