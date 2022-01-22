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Anasayfa / Asayiş / Yozgat’ta kar ulaşımı aksattı, çok sayıda tır ver araç yolda kaldı

Yozgat’ta kar ulaşımı aksattı, çok sayıda tır ver araç yolda kaldı

yozgat’ta kar ulaşımı aksattı, çok sayıda tır ver araç yolda kaldı
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Yozgat’ta etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerden ulaşımda da aksamalara neden oldu. Yozgat-Ankara, Yozgat-Sivas ve Yozgat-Çorum karayolunda çok sayıda tır ve hususi otomobil yolda kaldı.

Yozgat-Çorum karayolunda tırın yolda makas atması sonucu yol trafiğe kapandı. Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri özellikle ağır tonajlı araçların geçişine izin vermedi. 2 saat süren çalışmanın ardından kapanan yol yeniden trafiğe açıldı. Karayolları ekipleri de kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 20 cm ulaştı.

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