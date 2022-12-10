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Anasayfa / Gündem / Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
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Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlana ulaşmak için buraya tıklayınız.

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