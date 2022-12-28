“Biz sadece 2 buçuk milyon parayı bugüne kadar elektrik faturasına ödemişiz”

“Yönetimi yıpratma algısı”

Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Ramazan Yeşilova, Malatya Valiliği tarafından yapılan denetleme raporlarının bazı internet sitelerine servis edilmesini algı operasyonu şeklinde yorumladı. Raporda yer alan Ahmet Yaman yönetiminin sarı kırmızılı kulübe yalnızca 2 milyon 790 bin lira bağışta bulunduğu bilgisinin yönetimi yıpratmak amaçlı kullanıldığını belirten Yeşilova, “Biz sadece 2 buçuk milyon parayı bugüne kadar elektrik faturasına ödemişiz” diyerek yönetimin kendi cebinden bugüne kadar 25 milyon lira harcadığını yineledi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeşilova, Yeni Malatyaspor Kulübü Derneği’nin denetleme raporlarına ilişkin bazı internet sitelerinde dolaşan bilgi kirliliğine açıklık getirdi. Ahmet Yaman yönetiminin göreve gelirken vaat ettiği 30 milyon bütçenin yüzde 90’nının kulübe aktarıldığını belirten Ramazan Yeşilova, “Biz yönetime gelirken sürekli 30 milyon bütçemiz olduğunu deklare ederek geldik. Taahhüt edilen bütçeyi sezon başından sonuna kadar yapacağımız harcamalara yayacağımızı söylemiştik. Bugüne kadar yapılan bütün harcamalara bakılırsa Mustafa Eskihellaç’tan gelen para haricinde 23-25 milyon arasında bir para harcandı. Bu rakamın tamamını biz yapmışız. Belediyeden bugüne kadar bize iaşe yardımı var. Onun dışında bir de kamuoyunun bildiği galibiyet primleri var. Onun haricinde valilikten bize gönderilen 940 bin lira gibi bir para söz konusu. Bunlar dışında da 1 buçuk milyon lira reklam geliri var” dedi.

“BİZ 16 MİLYONA YAPTIYSAK HELAL OLSUN”

Bazı internet sitelerinde yer alan haberlerin algı yaratmak amaçlı olduğunu aktaran Yeşilova, “Ortaya atılmış bir asılsız haber var. Şaşırdığımız konu şu; eğer gerçekten çıkıp desek ki ‘bugüne kadar biz 2 buçuk milyon lira para harcadık’ buna kamuoyu inanacak mı? Biz eğer 2 buçuk milyon liralık takım oluşturduysak, hatta Mustafa Eskihellaç’tan gelen parayı da katalım 14 milyon lirayla beraber 16 buçuk milyon lira yapar. Şimdi bu takımın bütün deplasman giderlerini, futbolcu ödemelerini, personel ödemelerini, futbolcularla anlaştığımızda bir önceki yıldan kalan alacaklarının tamamının ödemelerini bunların hepsini biz 16 milyona yaptıysak helal olsun. O zaman diğer takımlar 3-5 milyonluk takımlar. O zaman diğer takımlar hiç para harcamadı. Bunu defalarca anlatmamıza rağmen kimse bunu anlamak istemiyor. Sezon başlamadan önce bir takım oluşturuyorsunuz ve ortada bir kulüp yok, tesislerde 1-2 oyuncu dışında kimse yoktu. Bizden önce bırakılan 3 milyon 200 bin lira elektrik borcu vardı” şeklinde konuştu.

“DERDİMİZİ KAMUOYUNA MAALESEF ANLATAMIYORUZ”

Elektrik firmasıyla sponsorluk anlaşması yapmak için görüştüklerini ancak olumsuz yanıt aldıklarını da ifade eden Yeşilova, “Biz sadece 2 buçuk milyon parayı bugüne kadar elektrik faturasına ödemişiz. Hatta elektrik dağıtım firması yetkililerinden rica ettik; bakın her kulübe siz bizden önceki yönetime yaptığınız gibi reklam veriyorsunuz. Özellikle memleket takımlarına. Dolayısıyla biz de elektrik borcunun bir bölümüne reklam anlaşması yapalım, bir bölümünü de gelip ödeyelim. Oradaki yetkililer dönüp bize dediler ki biz hiçbir memlekete artık reklam vermiyoruz. Bugün bizim olduğumuz ligde ve Süper Lig’deki bütün takımlarda bu firmanın reklamı var. Bir tek Yeni Malatyaspor’da yok. Artık biz derdimizi kamuoyuna maalesef anlatamıyoruz. Biz konuştukça birileri önümüze set koymaya algıyı başka tarafa çekmeye çalışıyor. Biz hiçbir işadamımızla reklam anlaşması yapamadığımızı söylüyoruz, çakıl taşı edemeyecek zihniyetler yapılan hayır çarşılarını örnek gösteriyor. Biz kimsenin hayır yapmadığını mı iddia ediyoruz? Bu memleketin gurur duyduğu insanlarla bizim hiçbir sıkıntımız yok, sadece memleketlerinin takımlarına karşı bu arkadaşlar fazlasıyla duyarsızlar” diye konuştu.

“BİZE ÇİRKİN İTHAMLARDA BULUNUYORLAR “

Malatyalı işadamlarının duyarsızlığına da değinen Ramazan Yeşilova, “Bugün Kayserispor’un 800 milyon lira borcu var. Büyükşehir belediye başkanı ve vali kol kola girdi daldılar organize sanayi bölgesine bir günde 400 milyon lira para topladılar. Yeni Malatyaspor’un 1 kuruşunu yiyen namussuzdur, şerefsizdir. Bu kulübün 1 lira geliri yok. Biz para harcıyoruz, bunun hesabını vermenin peşine düşmüşüz. Sürekli bir algı. İncelemenin raporlarında yer alan rakamlar, kulübümüzün bütün hesapları bloke olduğu için kulübümüzün resmi hesaplarını kullanamıyoruz. Her şeyin hesabının çok kolay olabilmesi için bir dernek kuralım, dernek üzerinden bütün harcamaları resmi olarak bunun üzerinden ilerleyelim istedik. Hamdolsun doğrusunu da yaptık. Şahıs hesabından kulübün bütün işlerini yürüyor olsaydık akıllara bambaşka sorular gelecekti. Bu derneğe ‘Paravan’ diyorlar, neyin paravanı kardeşim. Siz bizim yerimizde olsaydınız nasıl yapacaktınız? Bunu böyle değil de şöyle yapabilirsiniz diye fikir vermek yerine icraatı olmayanlar bize çirkin ithamlarda bulunuyorlar. Herkes şunun farkına varmalı; bu yönetim para harcıyor. Günahsa günah, sevapsa sevap” ifadelerini kullandı.