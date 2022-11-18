Yönetime baskı mı var?

Adil Gevrek dönemine ait bütün hesapları inceleten Ahmet Yaman yönetimine Gevrek aleyhinde hiçbir açıklama yapılmaması konusunda baskı olduğu konuşulmaya başlandı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

‘Çalacak, çırpacak başkanlar, yönetimler gelmesin’ diye hazırlanan tüzük maddelerine rağmen özellikle 8 yıllık görev süresi içinde aldığı kararların arkasında birçok soru işareti barındıran Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek’in, kulübü 400 milyon TL zarara uğratması karşısında kimsenin hesap sormaması şehirde yaşayanların vicdanları sızlatıyor. Sarı kırmızılı armaya gönül veren yüz binlerce insan inadı uğruna sarı kırmızılı kulübü kaos ortamına sürükledikten sonra kendisi İstanbul ve civar şehirlerde inşaat sektörüne girerek itibar kazanan Adil Gevrek’ten hesap sorulmasını istiyor.

Gevrek sonrası kulüp başkanlığı görevini devir alan Ahmet Yaman yönetimi kamuoyundan gelen talep doğrultusunda geçmiş 8 yıllık bütün dosyaları inceletme kararı almış ve bu doğrultuda konuyu bilirkişiye devretmişti. 3 ay süren bilirkişi incelemesinde hukuka aykırılık tespit edilemediği kanısını varılmış ancak kulübe fatura edilen birçok kalemin soru işaretleriyle dolu olduğu anlaşılmıştı. Yönetimin hukuk yoluna başvuru yapıp yapmayacağı merak edilse de Yaman yönetimine baskı kurulduğu iddia edilmeye başlandı.

Ahmet Yaman’a siyasi baskı olduğu ve Adil Gevrek yönetimin aleyhinde konuşmamasının söylendiği iddia ediliyor. Büyükşehir tarafından verilen galibiyet primleri ile iaşe yardımı yönetimin belini kırıyor. Ahmet Yaman, böyle ortamda hiçbir siyasiyle ters düşmek istemiyor. Adil Gevrek’in ‘siyasilerle yaşadığım sıkıntılar var’ sözüyle hangi siyasileri kastettiği ise sırrını koruyor.

UZLAŞMAK İÇİN DEVREYE GİRDİLER

Öte yandan 400 milyon TL olan borcun uzlaşma masası kurulması halinde 150 milyon TL’ye kapanması gündeme geldi. CAS’ta alacakları kesinleşen bazı futbolcuların yönetimle iletişime geçerek uzlaşmaya hazır olduklarını ifade ettikleri öğrenildi. Bu oyuncular menajer ve avukat aracılığıyla uzlaşı yoluna gitmek isterken, yönetimin uzlaşma masası kurulması konusunda kaynak arayışı içinde olduğu konuşuluyor.

Tarafların uzlaşma masasına oturması için nakit paranın masada olması gerekiyor. Sponsorluk görüşmelerinden bugüne kadar sonuç alamayan yönetimin kaynağın bulunması konusunu nasıl aşacağı merak ediliyor.