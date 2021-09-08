YÖNETİME AÇIK MEKTUP

İrfan Buz’un pozitifliği Yeni Malatyaspor’da oyuncuların performansına artı puan katıyor…

Trabzonspor maçı sezonun en büyük kazasıydı. Olağanüstü bir durumla karşılaşılmadığı sürece uzun soluklu lig maratonunda temsilcimizin aynı kazaya bir daha uğramayacağına inanıyorum.

Son iki karşılaşmada üzerine koyarak ilerleyen sarı kırmızılı ekipte futbolcuların Beşiktaş maçında gerçek tecrübelerini sahaya yansıtacakları kanaatindeyim.

Maçın seyir zevki yüksek olacak. Ancak Tetteh’in yokluğunda Yeni Malatyaspor’un işi pek kolay değil…

Sadık’ın gelmesiyle güçlenen savunma hattına bu maçta çok görev düşecek.

Takım oyunuyla rakibinden puan alması muhtemel olan sarı kırmızılılarda bireysel yetenekli oyuncular için Beşiktaş karşılaşması tam bir fırsat niteliği de taşıyor.

Süratli ve cesur oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Mustafa Eskihellaç ile katı Beşiktaş savunmasının kilidini açmak mümkün olabilir.

Eskihellaç’ın büyük maçları sevdiğini geçen sezondan biliyoruz…

Yeni transfer Mounir Chouiar’ın onbirde başlama olasılığını çok düşük. Takımla birlikte bir kaç antrenmana çıkacak olan futbolcuya İrfan Buz belki ikinci yarıda şans verebilir.

Rayane Aabid, Oussama Haddadi, Stephen Mallan ve Jospin Nshimirimana kadro istikrarına katkı sunan isimler. Mallan’dan beklenen çıkış geride kalan haftalarda henüz yaşanmasa da İskoç oyuncu oyunda kaldığı süre içerisinde skora her an katkı sağlayabilecek bir isim. İrfan hocanın yedeğe çekme olasılığını düşük görüyorum.

Cumartesi akşamı oynanacak maçta kadroda sürpriz bir değişiklik yaşanmaz. Skor anlamında ilk yarısı kısır geçebilecek müsabakada eğer Yeni Malatyaspor içe çok kapanmadan gol bulabilirse rakibinden puan alabilir.

Eğer temsilcimiz yenilmezlik serisini İstanbul’da bırakmadan dönerse sahasında ard arda oynayacağı Karagümrük ve Sivas müsabakalarında da kolay kolay rakiplerine puan vermez.

Her şey bu çerçevede eğer yaşanır ve gerçekleşirse Malatya ekibi rahat bir sezon geçirebilir.

Bu noktada iyi giderken, kulüp ile şehrin birlikteliği kuvvetlendirilmeli, küs olanlar barışmalı takıma sahip çıkılmalıdır.

Yönetimin, daha önceki sezonlarda yaptığı hatalarını tekrar etmemesi gerekiyor. Basın sözcüsü başta olmak üzere başkan Adil Gevrek ve yöneticiler ulusal basın dışında yerel basının varlığını görmezden gelmemelidir.

Yerel basın iyi niyetini her sezon başında ortaya koyarken, yönetim aynı hassasiyeti maalesef gösterememiştir.

Örneğin; saha zemininin oturmamasını ve tahkimdeki Mustafa Akbaş’ın 3 milyon TL alacağı gibi konuları eğer yazmaz ve kamuoyundan saklarsak bu şehre ihanet ederiz.

Bunları yazarken güvenilir en doğru kaynak olan yönetimden bugüne kadar bilgi almak için yaptığımız girişimler sonuçsuz kalıyorsa iyi niyetinizi sorgulamamız gerekir.

Umarım girişimlerimize olumlu dönüş artık yapılır ve telefonlarımıza bakılır…