Yönetimden algılara yanıt gecikmedi!

Yeni Malatyaspor Kulüp Asbaşkanı Ve Mali İşler Sorumlusu Faruk Günbay, başkan Ahmet Yaman’ın ve yönetim kurulu üyelerinin göreve geldikleri günden buyana 26 milyon 305 bin lira kendi ceplerinden ödeme yaptıklarını söyledi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyaspor Kulüp Asbaşkanı Ve Mali İşler Sorumlusu Faruk Günbay ve yönetim kurulu üyeleri bir otelde gerçekleştirilen basın toplantısında kulüpteki mali tabloya ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Ahmet Yaman’ın babasının aniden rahatsızlanmasından dolayı son anda katılamadığı toplantıda konuşan Faruk Günbay, “Toplantıya başkanımızla beraber geldik. Kendisinin babası rahatsızlandığı için hastaneye dönmek zorunda kaldı. Hepinizden özür diliyor. Bir dahaki sefere inşallah beraber katılacağız. Kulüpteki görevi yedinci ayında 17’sinde devir aldık. 17’sinden sonra takımı hazır hale getirmeye çalıştık. Takdir ederseniz ya da etmezsiniz ama takımımız şuan belirli bir seviyede. Basına sızdırılan bir denetleme raporu var. Evet o evrak doğru bir evrak, fakat o evrakla ilgili yanlışlık şurada var. Onuncu ayın 15’inde düzenlenen evrak. Biz derneği 28’inde kurduk. 28’inde valilik tarafından gelen bağış dışında Ahmet beyin 2 milyon 700 bin gibi bir para var. Yalnızca bunlar göz önüne alınmış diğer yapılan harcamalar göz önüne alınmamış” dedi.

“DAHA İYİ YÖNETECEK VARSA DEVRETMEYE HAZIRIZ”

Yayınlanan rapor üzerinden yönetimi suçlamanın kolay olduğunu aktaran Günbay, “Önemli olan suçlamak değil, Malatya’nın takımını bulunduğu durumdan kurtarmak. Başkanımız, ‘benden daha iyi yönetecek veya Malatya’ya daha çok katkı sağlayacak biri olursa görevi devir etmeye hazırım’ buraya gelmeden önce ifadesini yineledi. Kulüpte bütün banka dekontlarımız ve evraklarımız mevcut. Onuncu ayın 23’ünden sonra olan bütün hesaplarımız ekstrelerde ve dekontlarda ayrı ayrı yazılmış. Başkanımız ve yönetim kurulu üyeleri şu ana kadar 26 milyon 305 bin TL para yatırmış. 18 maç oynadık. İç saha ve deplasman arasında çok fark yok. 4 milyon 159 bin TL iç saha ve dış saha maçlarına harcadığımız para. Teknik heyete verilen para 2 milyon 843 bin TL. Kulübün elektriği, doğalgazına, su ve ilk ay gıdaya verdiğimiz para, kulüp giderleri ve personel maaşlarına 4 milyon 826 bin TL para harcadık. Elektrik şirketine 1 milyon 920 bin para ödedik. 1 milyon 600 bin lirada elektrik şirketinde evrakımız var” diye konuştu.

“36 MİLYONUN 26 MİLYONU YÖNETİMİN CEBİNDEN ÇIKTI”

5 aylık görev süresi içinde kulübün kasasından çıkan toplam paranın 36 milyon 178 milyon lira olduğunu kaydeden Faruk Günbay, “Bu paranın 14 milyonu Mustafa Eskihellaç’ın transferinden geldi. Geriye kalan 22 milyon 178 bin, bunun bir milyon 80 bin lirası valilik tarafından şirket hesabına bağış olarak aktarılan para, kaldı 21 milyon 98 bin lira. 543 bin lira reklam geliri oldu. Toplam 20 milyon 555 bin lira nakit para verdik. Elektrik şirketine bir milyon 800 bin lira, 2 milyon 750 bin lira SGK, 700 bin lira maliyeye borcumuz var. Kulübün 35-40 milyon SGK ve maliyeye borcu bulunuyor. Bugün itibariyle 26 milyon 305 bin lira Yeni Malatyaspor’a para verdik” ifadelerini kullandı.

“AHMET BEY PARA VERMESE BU NOKTAYA GELİNİR MİYDİ?”

Günbay, bazı yayın organlarında yönetimin acımız şekilde eleştiriler olduğunu belirterek, “Biz basından şunu istiyoruz; bizi takip ederek incelemenin iyi. Ama sizden rica ediyoruz bunları yaparken okuduklarımızı doğru anlayarak bizim söylediklerimizi doğru yazarsanız bizim itibarımızı yerden yere vurmazsınız. Biz bu kulübü aldıktan sonra sanki iyi bir şey yapmamış gibi herkes bizi sorguluyor, ‘Ahmet bey parayı verdi mi?’ zaten Ahmet bey para vermese bu noktaya gelinir miydi? Bu takım deplasmana nasıl gidiyor? Ben anlamış değilim” şeklinde konuştu.