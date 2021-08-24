Yönetim Kongolu Oyuncu İçin Devrede!

Yeni Malatyaspor, forvet hattına yurtdışından takviye yapmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar Mısır ligi ekiplerinden El Ahly’de oynayan Kongolu forvet Walter Bwalya’yı kiralık olarak transfer etmek için harekete geçti.

Süper Lig’de bu sezon gol yollarında sorun yaşamak istemeyen Yeni Malatyaspor, hücum hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan Benjamin Tetteh’in bonservisini satın alan sarı kırmızılılar, Ganalı oyuncuya alternatif olarak yapmayı düşündüğü santrafor transferinde rotayı Mısır’a çevirdi. El Ahly Kulübü ile temasa geçen Malatya ekibi Walter Bwalya’yı kiralık olarak transfer etmek için görüşmelere başladı. Yönetimin oyuncunun sözleşmesine satın alma opsiyonunu dahil etmek istediği öğrenilirken transferin birkaç gün içerisinde netlik kazanacağı bildirildi.

Güncel piyasa değeri 350 bin Euro olan Kongolu santrafor Walter Bwalya sırasıyla FC Lubumbashi, Forest Rangers, Nkana FC, El Gouna ve El Ahly takımlarının formalarını giydi. Mısır ligi ekibi El Ahly ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Walter Bwalya, bugüne kadar toplam 77 resmi müsabakada şans bulurken 24 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. ÖMER ALİ DELİBAŞ