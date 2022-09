Yönetim finansal çıkmazda!

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Yaman mevcut şartlarda en fazla 2 ay daha kulübü idare edebileceklerini söyledi. Aylık 8 milyon lira giderlerinin olduğunu ve kaynaklarının tükenmeye başladığını açıklayan Yaman, “Tüm gücümüzle kulübün arkasındayız ancak bizde nereye kadar götürebiliriz bilmiyorum. Biz en fazla 1-2 ay daha idare edebiliriz” dedi.

Busabah TV’de yayınlanan Spor Sayfası programına konuk olan Ahmet Yaman, sponsorluklarla alakalı sıkıntıların devam ettiğini henüz hiçbir firmayla anlaşma yapamadıklarını söyledi. Yönetim olarak koydukları bütçeyle kulübü maddi yönden ayakta tutmaya çalıştıklarını aktaran Yaman, “Şu an gidişatımız iyi ama ileriki dönemlerde yardım gelmezse sıkıntılar doğacak. Bir an önce valimizin ve büyükşehir belediye başkanımızın hızlı bir şekilde müdahale etmesi gerekiyor. Biz söz verdiğimiz paraları harcıyoruz. Şu an kulüp bununla dönüyor” dedi.

Anlaşmaya vardıkları sponsor firmaların son anda anlaşmadan çekildiklerini belirten Yaman, “3 firmayla görüştük. Hepsi normalde olumluydu. Bu firmaların ikisi Malatyalı firmalar. Biz Malatya’ya döndükten sonra anlaşma yapamayacaklarını söylediler. Sebebini sorduğumuzda, ‘sebebini sormayın’ dediler. ‘İki gün yanınıza geldik, istişarelerde bulunduk. Tamam dediniz, şimdi de hayır diyorsunuz. Tamam, hayır diyebilirsiniz, ama sebebini öğrenmek isterim’ dedim. Verdikleri cevap aynen şöyle oldu. ‘Biz sizi kazandık. Güzel bir insansınız, Yönetiminize baktık onlarda güzel insanlar, ama sizi kazandık diğer arkadaşları kaybetmek istemem’ dedi. Bunun üzerine bir fikir de yürütemedik. Sponsorluklara giderken arkamızdan birileri iş çeviriyor. Kimsenin günahını alamıyoruz. Bunu niçin yapıyorlar bunu da anlamıyoruz. Sonuçta burası Yeni Malatyaspor, Ahmet Yaman’ın kulübü değil. Biz bu kulübü kayyumdan kurtardık. Takımımıza sahip çıktık, sahip çıkmaya da devam ediyoruz. Birleşmemiz gerekirken, ayrışmanın nedenine anlam veremedim. Şu an hiç reklam gelirlerimiz yok. Hiçbir şekilde yardım da gelmiyor. Kulübün banka hesapları kapalı olduğun için TFF’den gelen para bize gelmiyor. Bilet satışlarından dahi kulübe para gelmiyor” diye konuştu.

“BU KULÜBÜN KAPANMASINI İSTİYORLAR”

Yeni Malatyaspor’a hızlı şekilde el uzatılması gerektiğini ifade eden Ahmet Yaman, “Anlamıyoruz herkes sessiz ve suskun. Bugüne kadar borç batağındaydı. Takımı ayağa kaldırdık. Futbolcularla ve hocamızla işleyişimiz güzel. Takım toparlandı ve benimsendi. Kimse kulübe yanaşmak istemiyor. Madem bu kadar bu kulübün kapanmasını istiyorlar, kayyuma bıraksaydınız. Birileri sahiplenmişken madem arkasında durun. Bireysel olarak bizimle bir sıkıntıları olduklarını düşünmüyorum. Yeni Malatyaspor, siyasi kanattan, iş dünyasına kadar her kesime küstürülmüş. Geçmişte çok yüklenildi de usandırıldı mı? Bunu da bilmiyorum” şeklinde konuştu.

“EN FAZLA 1-2 AY İDARE EDEBİLİRİZ”

Malatya Valisi Hulusi Şahin’le yapılan istişarelerde sarı kırmızılı kulübe yardım gecesi düzenleme fikrinin ortaya çıktığını aktaran Yaman, “Gittiğimiz yere kadar gideriz. Gücümüz nispetinde kulübümüze yardımcı oluruz. Valimizle yaptığımız görüşmelerde hem Malatya’da hem İstanbul’da seçimin ardından bir yardım gecesi düzenleme fikri doğdu. Ama bunun çok hızlı şekilde olması lazım. Çünkü bizim de gücümüz tükeniyor. Takım toparlanmışken, tekrar çöküş sürecine girmeyelim. Malatyalı iş insanlarının bugüne kadar biz hiçbir şeylerini görmedik. Bugüne kadar bize yapılan yardım miktarı toplasak 1 milyon lirayı geçmez. Bir de valilik kanadından bize 800 bin lira para geldi. Bizim bir deplasman giderimiz şu an 500 bin lira. Kulübün aylık gideri ise 8 milyon lira civarında. Tüm gücümüzle kulübün arkasındayız ancak bizde nereye kadar götürebiliriz bilmiyorum. Biz en fazla 1-2 ay daha idare edebiliriz” sözlerine yer verdi.

