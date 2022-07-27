Yeni Malatyaspor çalışmalarını sürdürüyor

Yönetim basınla buluşacak

MURAT İPEKTEN

Rahman Buğra ile yeniden sözleşme imzalayan Yeni Malatyaspor’da, yeni sezon hazırlıkları dünde Orduzu Pınarbaşın’daki çalışmalarla devam etti. Yeni yönetimin ise Ağustos ayının ilk günlerinde basın toplantısı düzenleyerek süreci kamuoyu ile paylaşacağı öğrenildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’da yeni sezon için ağırlıklı gençlerin oluşturduğu kamp kadrosu ile hazırlıklar devam ediyor. Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri’nde devam eden çalışmalarda teknik direktör Cihat Arslan nezaretinde futbolcular yeni sezona hazırlanıyor. Önceli gün Rahman Buğra Çağıran ile sözleşme yenileyen yönetimin Karim Hafez, Dicko ve Donsah ile de görüştüğü ve bu futbolculardan gelecek son kararı beklediği bildirildi.

Teknik direktör Arslan’ın yönetime bu oyuncularında mutlaka takıma kazandırılması gerektiğini ilettiği öğrenirken, transfer tahtası kapalı olan sarı siyahlı takımın buradan alacağı olumsuz cevap karşısında ise çoğunluğu alt yapıdan oluşan kadro ile yeni sezona başlaması bekleniyor.

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Ramazan Yeşilova, yönetim olarak göreve geldikten sonra hiç beklemeden hemen kulübe destek bulma adına çalışmalara başladıklarını ifade ederek, “eski yönetimden kalan 300 milyon TL’nin üzerinde bir borç yükü var. Öncelikle kulübe ekonomik olarak destek bulma adına tüm yönetici arkadaşlarımız hummalı bir şekilde çalışıyor. Sezon öncesi acil ödenmesi gereken borçların çözümü noktasında gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Valiliğimiz ve büyükşehir belediyemizin de destek ve katkıları ile bu takımı yeniden ayağa kaldıracağımıza inanıyoruz” dedi.

Öte yandan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Hacı Ahmet Yaman ve yönetiminin de göreve geldiği günden bugüne yaptıkları çalışmaları da Ağustos ayının ilk günlerinde tesislerde düzenleyecekleri basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaşacakları ifade edildi.