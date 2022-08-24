“Yöneticiler altyapılara önem vermiyor”

Futbolculuk kariyerine Almanya’da başlayarak uzunca süre profesyonel olarak farklı kulüplerde top koşturan antrenör Yılmaz İşler, futbolu bıraktıktan sonra yıllardır Malatya’da geleceğin futbolcu adaylarının yetişmesine öncülük ediyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yaklaşık 40 yıl önce Almanya’da futbol yaşantısına başlayan Malatyalı futbol antrenörü Yılmaz İşler, Türkiye’ye döndükten sonra kariyerine ilk olarak Konakspor’da başladı. Ardından 1988 yılında Malatyaspor’a transfer olan Yılmaz İşler bir buçuk yıl altyapıda top koşturduktan sonra A takıma yükseldi. Alman teknik adam Jürgen Sunderman’ın görev yaptığı dönemde ilk kez 1. Lig’de sarı kırmızılı formayı giyen Yılmaz İşler 4 sezon boyunca Malatyaspor’da kaldı. Malatyaspor’dan Balıkesirspor’a transfer olduktan sonra bir süre Ege’de farklı takımlarda oynayan Yılmaz İşler, Malatya Belediyespor’da 2001 yılında futbolu bırakarak futbol yaşantısına antrenör olarak devam ediyor. Malatya Fenerbahçe Spor Okulu’nda yardımcı antrenörler Semih Efe Bereket ve Faruk Çubukçu ile birlikte geleceğin futbolcu adaylarının yetişmesine öncülük ediyor.

Futbolda altyapının çok önemli olduğunu ancak Malatya’da yöneticilerin altyapılara gereken hassasiyeti göstermediğini ifade eden Yılmaz İşler, “Altyapıda hoca sıkıntısı yok. Yönetici sıkıntısı var. Yeni Malatyaspor altyapısında 9 sene çalıştım. Verdiğimiz emeklere saygı duyup, bir tane oyuncumuzu A takım idmanlarına almadılar. Oyuncuları profesyonel yapsalar dahi oyuncu altyapıda antrenmana çıkıyor. O oyuncular da altyapıdaki antrenmanlarla bir gelişim gösteremez. Üst yapıda takımla çalışarak kamp görecek. Oradaki oyuncuların tekniğini görerek, nasıl oynaması gerektiğini anlayacak. Oradaki hocadan değil, futbolcudan öğrenecek. Eğer zamanında gereken önem altyapıya verilseydi, şu an da ilkonbirdeki bütün oyuncular altyapıdan yetişmiş olurdu” sözleriyle altyapıya gereken önemin verilmesini istedi.