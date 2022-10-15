Yoncalı Sulaması İsale Tüneli İnşaatında Çalışmalar Devam Ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Malatya ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

Malatya ilimiz için çok büyük önem arz eden Malatya Yoncalı Barajı inşaatı tamamlanarak su tutmaya hazır hale getirilmiştir.

Yoncalı Sulaması İsale Tünelinde TBM ile Kazı Çalışmaları Devam Ediyor

Bununla birlikte Malatya Yoncalı Sulaması kapsamında yapımı devam eden 9.040 metre uzunluğundaki Yoncalı Sulaması İsale Tünelinde de çalışmaların devam ettiğinin altını çizen DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi AKCA, ‘TBM ile tünel açmada 4.560 metre ilerleme sağlanmış olup işte fiziki gerçekleşme % 65 seviyesindedir” dedi.

Yoncalı Sulaması İnşaat İhalesi Yapılacak

İşin eş zamanlı faydaya dönüşmesini sağlamak için, Malatya Yoncalı Sulaması İnşaatının ihalesi 2022 yılı içerisinde DSİ Genel Müdürlüğümüz Proje ve İnşaat Daire Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecektir.

Milli Ekonomiye 185 Milyon TL Katkı

Genel Müdür AKCA, açıklamalarını ‘ Temelden 98 metre yüksekliğinde, 114 milyon m³ su biriktirme hacminde ve 2,25 milyon m³ gövde dolgu hacmine sahip Malatya Yoncalı Barajının diğer bileşenlerinin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarladaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede tarımsal istihdama katkı sağlanacak ve yapılacak sulu tarım ile 174 bin 090 dekar tarım arazisinin sulanmasıyla birlikte 2022 yılı birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 185 Milyon TL gelir artışı ayrıca 17.409 kişiye tarımsal istihdam sağlanmasının hedeflendiğini belirterek tamamladı.

Sulamadan faydalanacak yerleşim birimleri;

1-Akören 2- Alhasuşağı 3- Armutlu 4- Asmaca 5- Aşağısülmenli 6- Bozan 7- Çavuş 8- Çevreli 9- Ermişli 10- Eymir 11- Gökağaç 12- Gümüşlü 13- Güngören 14- İsaköy 15- Karahöyük 16- Kızık 17- Kömürlük 18- Kuyudere 19- Morhamam 20- Tarlacık 21- Tatkınık 22- Yeniköy 23- Yukarısürmenli