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Yolun karşısına geçerken taksinin çarptığı kadın öldü

yolun karşısına geçerken taksinin çarptığı kadın öldü
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Adana’da karşıdan karşıya geçmek isteyen kadına taksi çarptı. Hastaneye kaldırılan kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, taksi sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Aydın B.’nin kullandığı 01 T 2222 plakalı taksi, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Bölgede devriye gezen polisler kazayı görerek sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Üzerinden kimlik çıkmayan kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Taksi sürücüsü ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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