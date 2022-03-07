yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

İzmir’in Bergama ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.20 sıralarında Bergama ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, C.G. idaresindeki 35 VPA 43 plakalı Tofaş marka otomobil, Bahçelievler Mahallesi Bayatlı Sitesi önünde yolun karşısına geçmek isteyen Hülya Börcek’e (59) çarptı. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ise yaralının durumunun kritik olduğu belirlendi. Ekipler tarafından hastaneye götürülmek üzere ambulansa bindirilen Börcek, yolda hayatını kaybetti. Tahlisiz kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Sürücü sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.