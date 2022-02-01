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Yolu kapanan köydeki hastayı AFAD ve UMKE ekipleri kurtardı

yolu kapanan köydeki hastayı afad ve umke ekipleri kurtardı
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Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesinde yolu kapalı olan hasta, AFAD ve UMKE ekiplerinin kar üstü paletli aracıyla evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesine bağlı Ortaburun köyü Sık Mahallesi’nde ikamet eden Ayşe Şahin, aniden rahatsızlandı. Bunun üzerine Şahin’in yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Vakit kaybetmeksizin yola çıkan AFAD ve UMKE ekipleri, kar yağışından dolayı yolu kapalı olan hastaya ulaştı. İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan köye ulaşan ekipler, hastayı evinde yapılan ilk müdahalenin ardından kar üstü paletli araç ile çıkartarak ambulansa ulaştırdı. Hasta Ayşe Şahin, ambulansla Doğanyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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